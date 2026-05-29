Щерката на Алгафари с приказна сватба във вековна гора

Красивата Александра каза "да" на любимия си Тодор в гориста местност от приказките

Еуфория и радост обзе дома на фамилия Алгафари! ВИП семейството вдигна сватба на обичаната си дъщеря Александра, която се врече във вярност на своя любим Тодор.

Тържеството се провежда на 24 май - в гориста местност в покрайнините на София. Там, сред омагьосваща атмосфера, величествени дървета и хиляди блещукащи светлини младоженците си казват заветното "да" пред своите най-близки.

За големия ден булката избира бяла рокля с паднали рамене и блестящи обувки. Красавицата залага на естествена визия - с нежен грим, разпуснати къдрици и диадема. Половинката й от своя страна избира зелен костюм с детайл в унисон с природата наоколо.

Церемонията е вълшебна

"Нямам търпение да прекарам живота си с теб! Поправка - имам цялото търпение на света, за да се насладим на този живот бавно, сладко и пълноценно по котешки. Сърцето ми прелива", врича се хубавицата на съпруга си под снимки от звездната нощ.

На церемонията плътно до девойката са известните й родители - Мадлен и Нидал Алгафари, които са заедно повече от 30 години. Двамата имат и още едно дете - Николай, който неотдавна ги дари с внучка Амая.

Както повелява традицията, татко Нидал поверява своето момиче на зетя, който обещава да го пази.

"Приятели, на 24 май отведох до олтара най-скъпото и най-милото ми, отгледано с много любов и обич - дъщеря ми Александра. Предадох я в ръцете на невероятен мъж, който ще ми е втори син - Тодор. Вече съм най-щастливият многодетен родител на две дъщери и двама синове", хвали се в екстаз в социалните мрежи режисьорът и бивш изпълнителен директор на БНТ от арабски произход.

Подобно на майка си Мадлен - едно от най-утвърдените имена в психологията у нас, Алекс също върви по нейните стъпки. Девойката е сертифициран неорайхиански аналитичен психотерапевт, практикуващ свободно професията си. Хубавицата развива успешно и социалните си мрежи, където прави онлайн курсове и споделя видеа за личностно развитие.