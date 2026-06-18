Щерката на Радев с нова главна роля в Народния театър

Дарина Радева започна репетиции за нов спектакъл в Народния театър. Той е по романа „Физика на тъгата“ на Георги Господинов, поставя го прочутият словенски режисьор Йерней Лоренци.

Дъщерята на премиера Румен Радев е част от актьорския състав, в който блестят артисти от няколко поколения – Валентин Ганев, Веселин Мезеклиев, Теодора Духовникова, Христо Петков, Константин Еленков, Параскева Джукелова, Радена Вълканова, Василена Винченцо, Албена Ставрева, Александър Тонев, Анета Иванова, Стелиан Радев и Димитър Николов. Премиерата ще е през новия сезон в началото на октомври. Тогава за първи път зрителите ще видят как се срещат творческият свят на българския писател и характерният театрален език на словенския режисьор.

В своята режисьорска концепция Лоренци си представя спектакъла като своеобразен лабиринт от истории, образи, звуци, спомени и човешки присъствия. „Нима всички ние не сме Минотаври? Всеки от нас е прикован към собствения си кръст на тъгата и самотата, скрит в собственото си подземие, където неуморно разравя миналото и мечтае за бъдещето“, казва режисьорът. За Лоренци лабиринтът е самата драматургия – възел от памет, усещания, мелодии, предмети и личности, които се преплитат в общо театрално преживяване. Спектакълът ще съчетава средствата на драматичния театър, хепънинга, разказването на истории, пърформанса и музикалната структура на сценичното действие, следвайки духа на романа, който отказва да бъде затворен в един-единствен жанр, издават от екипа.

След впечатляващия „Орфей“, чиято премиера бе през октомври 2022 г., Йерней Лоренци се завръща в Народния театър, за да постави един от най-значимите романи на съвременната българска и европейска литература „Физика на тъгата“.

Талантливата Дарина Радева играе в пет представления на първата ни сцена. Тя е сред актьорите, които в момента репетират и премиерния спектакъл „Скъперникът“, поставен от световноизвестния интерпретатор на класицизма, режисьора от Северна Македония Слободан Унковски.