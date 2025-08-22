Щерю от Пещера подготвя изненада за Галена с големия си питон (СНИМКИ)

Легендарният Щерю от Пещера претърпя пълна трансформация и вече е Джак Спароу! В този образ той ще се появи в следващ сезон на "България търси талант", за където подготвя голяма изненада за Галена с големия си питон.

Българският Хълк, който побърка жури и публика в "България търси талант" с превъплъщенията си в зеления герой, шашка с чисто нова визия. Роденият да забавлява публиката охранител във винпрома в Пещера слага типичните за главното действащо лице в "Карибски пирати" шапка, грим и дрехи, които максимално го доближават до героя на Джони Деп, и радва малки и големи туристи в цялата страна.

Щерчо вече е Джак Спароу

Нещо повече. Щерю привлича погледите и със своите пет домашни любимци, които наскоро е купил и отглежда вкъщи - три питона и две змии от породата боа. Да видиш Джак Спароу с питон на врата си е атракция, както и да го погледнеш, но това далеч не е достатъчно за риалити героя, който се изяви и в един от миналите сезони на "Мастършеф".

Любимец е на девойките

"Журито на "България търси талант" е чудесно и скоро трябва да се завърна на сцената на шоуто. За целта тренирам усилено и съм подготвил шокираща изненада за Галена, моята любимка. Ще се появя като Джак Спароу на сцената с питоните върху мен и запасал голямата шпага. Ще отида до нея, ще й се поклоня, сваляйки шапката си. А под нея ще съм скрил малката боа, която ще я стресне и ще бъде неочаквано за всички", сподели в аванс своя замисъл Щерчо, който продължава да търси своята половинка в живота и се надява скоро да я открие.

Като Хълк в "България търси талант"

Освен това риалити героят обмисля да покаже на публиката как се дресира питон, как влечугото ще се храни от ръката му и ще прави различни движения.

За съжаление всичко това ще се случи в следващ сезон на "България търси талант", тъй като за настоящия, който стартира тази есен, БГ Джак Спароу не успява да се подготви за кастингите.