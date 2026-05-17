Силвия Петкова: Зоран ми изневери! Беше огромен шок за мен, много ме заболя

Изневяра е причината за раздялата между актрисата Силвия Петкова и режисьорът Зоран Петровски, който спечели шести сезон на риалитито „Сървайвър“ по Би Ти Ви. Окончателният край на връзката им настъпи през 2022 г., около два месеца, след като режисьорът от македонски произход беше обявен за победител в предаването и грабна чек за 150 000 лева. От тогава, вече шеста година, Силвия, която има син Сива от бившия си мъж, е сама.

„Беше огромен шок за мен, много ме заболя. Истината е, че аз бях готова да простя, ако ми беше поискана прошка. Но такава не беше поискана. Даже обратното – беше ми казано как аз съм тесногръда, как той не съжалява за нищо и всичко свърши... Просто си взех куфара и си тръгнах“, сподели преди дни актрисата. Това откровение се прие като намек, че е хванала вече бившия си любим в изневяра и тъкмо това е сложило край на връзката им. Преди това Силвия си тръгвала два пъти от Зоран с надеждата да получи „отношението, от което има нужда“. И два пъти се връщала, докато в крайна сметка не преценила, че е най-добре да се разделят. Това е и началото на изключително труден период за актрисата.

„Много сълзи съм проляла, но не заради загубата на човека, а заради неосъщественото семейство, което мечтаех да имам“, призна Силвия, позната от сериалите „Под прикритие“ и „Пътя на честта“. Отнело й 3 години да се съвземе, като даже ходила на различни терапии. Първата фаза била самоунищожение – пиене и нежелание въобще да съществуваш. После пък целият свят й бил виновен и никой не й бил приятел. Силвия загубила чувството си за хумор за дълго време и трудно се примирила с мисълта, че е живяла в заблуда, а именно, че връзката й със Зоран няма да е до края на живота им.

В крайна сметка актрисата преодоляла всичко, каквото имало за преодоляване, и си спомнила коя е. „Защото от Силвия не беше останало нищо в името на една мечта, която аха да беше постигната, но животът два пъти каза: „Не е това, махай се оттук!“, каза тя. На третия път животът й го показал по „много грозен начин“. Силвия осъзнала, че не си учи уроците от първия път, но пък това показва, че може да се бори за нещо, в което вярва и умее да потиска егото си.

Днес актрисата отчита, че със Зоран са по-щастливи сега, колкото и да съжаляват за неуспеха на семейството, което имали желание да създадат. Грижат се чудесно за детето си, макар да не са заедно. Така че актрисата отчита, че раздялата й с режисьора и всички перипетии, през които преминала след това, са били за добро. Според нея липсата на комуникация най-вече съсипва отношенията между двама души, а не „глупостите“, които правят, или това, че не се държат зряло във важни моменти, особено когато става дума за семейни взаимоотношения.

Силвия е отворена за нова любов, но вече е по-осъзната и няма да се задоволи с по-малко от онова, до което вече е достигнала. „Ако обичаш себе си 100%, никой, който те обича по-малко, не може да бъде около теб“, смята тя. Затова вярва, че следващата й любов ще бъде завинаги. Още повече, че Силвия, която на 1 юли ще празнува 39-тия си рожден ден, не се занимава с мимолетни авантюри. Не й е самотно, чувства се добре. Просто е в очакване на любовта, която мечтае и заслужава.

Преди все се раздавала във връзките си. „Вече ми е омръзнало да се губя и да се търся. Не мога да допусна да предам себе си отново“, споделя Силвия. Тя все пак не съжалява за нищо. Не смята, че връзката й със Зоран е била грешка, защото е обичала и е била обичана. А имат прекрасен син. Но вече умишлено е по-дистанцирана. Има нужда от доказателства, преди да се довери на друг мъж. Така че този, който поиска да спечели сърцето й, трябва много да се постарае. „Моята борба и въобще сблъсъкът у мен вече е на тема как да бъда свободна в любовта. Мога ли да имам такава любов, в която две личности да са напълно свободни и просто да се наслаждават на компанията си“, обобщава тя. Досега не било така във връзките й, заради отдадеността й. Актрисата забравяла за себе си и се посвещавала на мъжа, с когото е. Не разсъждавала как се чувства, щом той правел жестове за нея. Това вече не е така. Не само, заради голямата й промяна, а и защото е самотен родител, който иска да отгледа детето си достойно, вярващо в себе си и с минимална липса на това, че няма здраво семейство. Сред отговорностите на Силвия е и да осигури уютен дом и добър живот за себе си и сина си. От есента на миналата година двамата живеят в нов апартамент. Актрисата сама ръководеше ремонта на жилището, което й отне цяло лято, но пък крайният резултат е такъв, какъвто искаше. Още тогава се заговори, че Силвия закупила апартамента с кредит. А с хонорара от предаването „Трейтърс“, в което зрителите на Би Ти Ви я гледаха, покрила част от дълга си, финансирала мащабния ремонт и закупуването на мебели и електроуреди.

Отстрани Силвия Петкова изглежда силна и непоколебима жена, която умее да се справя сама с предизвикателствата. И това е така, но не крие, че често се поддава на страховете си. Те са свързани най-вече с това как ще се справи финансово, а и с неизвестността. В такива моменти Силвия се чуди какво още може да работи, за да не се тревожи как ще подсигури битовите нужди – своите и на сина си. И често изпадала в самосъжаление. За щастие, актрисата бързо се стягала и връщала предишната си решимост, за да продължи пак смело напред. „Защото Вярата е по-голяма от всичко! Защото благодарността е върховно чувство! Защото Мечтите са по-големи от страха! Защото въпреки всичко и заради Всичко – знам, че съм способна на невъзможното, за да сме усмихнати, щастливи и спокойни!“, споделя Силвия.