Глория издала на МВР гаджето си наркотрафикант

Фолкпевицата Глория е изиграла ключова роля в разбиването на бандата за международен трафик на дрога с участието на бившето си гадже Добромир Добрев, пише „Уикенд“ позовавайки се на свой източник от ъндърграунда.

Според думите на информатора ни, който доскоро е бил в обкръжението на тартора на наркотрафикантите Васил Ангелов – Пухчо, полицейското разследване срещу групата е стартирало още в началото на 2025 г., малко след като Глория приключила по драматичен начин любовната си връзка с Добромир.

Версията, която битува в ъндърграунда, гласи, че примата на попфолка е била жертва на вербално и физическо насилие, което мачото от Ботевград упражнявал над нея по време на връзката им, приключила окончателно в края на 2024 г. по настояване на Глория.

Зарязаният Добромир обаче не можел да се примири, че е изоставен от популярното си гадже и в пиянски и наркомански изблици

засипвал Глория с обиди и заплахи

чрез съобщения, изпратени от мобилния му телефон. Това принудило певицата да потърси помощ от свой приятел – високопоставен служител в ДАНС. Мълвата гласи, че за да се отърве от тормоза на Добромир, примата на попфолка разказала на агента на ДАНС, че доскорошното й гадже се занимава с трафик на наркотици и посочила всички останали членове на престъпната група.

Твърди се, че Глория категорично е отказала да приеме ролята на защитен свидетел и да даде писмени

показания срещу бандата наркотрафиканти,

макар на практика да е действала като информатор на МВР със скрита самоличност. Тя официално твърди, че е научила от медиите за дейността на възлюбения си, което е доста наивно.

Бившото гадже на Глория Добромир Добрев беше зрелищно арестуван на 13 август 2025 г. при акция на ДАНС и ГДБОП с куфар с 9 кила марихуана, укрити в тайник. Разследването установи, че 39-годишния мачо от Ботевград е получил куфара с дрога от Роберто Петров от Сандански, който внесъл марихуаната със самолетен полет от Малага. При паралелна акция в рамките на полицейската операция, проведена в Пловдив, бяха закопчани тартора на групата Васил Ангелов – Пухчо, дясната му ръка Станислав Башев, братята Юлиян и Мартин Петрови и Николай Гоцев. Последният беше

задържан с 80 кила марихуана в колата му

на магистрала „Тракия“ на път към Бургас. Оказа се, че пратката е била контролирана от МВР, като според разследващите марихуаната на стойност 1,6 млн. лв. е щяла да бъде изнесена в Турция и предадена на кюрдска наркогрупировка.

Съдебният процес срещу бившото гадже на Глория стартира в началото на седмицата в Окръжния съд в Пловдив, а срещу него са повдигнати две обвинения – за участие в организирана престъпна група за трафик на наркотици и за държане на наркотични вещества с цел разпространение в особено големи размери.

Добромир не се признава за виновен

и твърди, че не е знаел какво е съдържанието на куфара с марихуана, предаден му от Роберто миналото лято. Според версията на адвокатите му, той се срещал с тартора на групата трафиканти Васил Ангелов – Пухчо, тъй като искал да му продаде апартамента си в София.

По делото за наркотрафик вече има четирима осъдени, след като част от участниците в групата сключиха споразумения с прокуратурата. Най-тежкото наказание е наложено на Роберто Петров, който ще изтърпи 3 години и 3 месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим. Баща му Юлиян Петров е осъден на 3 години и 6 месеца затвор при първоначален общ режим. Соченият първоначално като лидер на престъпната група

Васил Ангелов –Пухчо получи условна присъда

от 3 години с 5-годишен изпитателен срок, с условна присъда се сдоби и Станислав Башев, който беше осъден на 1 година и 10 месеца с 4-годишен изпитателен срок.

Глория отказва да коментира съдебния процес, а проверка на „Уикенд“ установи, че тя не е била разпитвана официално от криминалистите, за разлика от бивша интимна приятелка на Васил Ангелов – Пухчо, която е дала показания пред съдия срещу наркодейността на бандата.

Миналото лято, след като стана известно, че гаджето на Глория Добромир Добрев е сред задържаните членове на престъпна група за трафик на марихуана, примата на фолка обяви в официалния си профил във Фейсбук, че двамата отдавна са разделени. „Връзката ни приключи много преди ареста. Решението за това беше мое, защото се чувствах зле в тези отношения и отдавна не виждах никакво бъдеще в тях! Един ден беше добър, а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение! Не му харесваше моят живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми! Знаехме, че се занимава с покупко-продажби на имоти и нямаше никакви признаци за действията, за които сега се съобщава. Никога не съм и подозирала, че става нещо нередно! Средата, в която е попаднал, му изигра лоша шега!“, написа тогава звездата.