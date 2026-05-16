Трагедия: Синът на Хисарския поп е на легло вече 65 години

Димитър Андонов – една от най-емблематичните фигури в българската попфолк и фолклорна музика – води тежка и мъчителна битка далеч от сцената и аплодисментите. На 84 години легендарният изпълнител сам се грижи за своя син, който вече 65 години е прикован към леглото.

Съдбата не е пощадила певеца. Преди години той губи съпругата си – жената, която била най-голямата му опора в ежедневните грижи за болното им дете. Оттогава цялата тежест пада върху плещите му.

„Не искам да се оплаквам и затова винаги казвам, че съм добре. Но само аз си знам какви грижи полагам. Те са всеки ден – не мога да го оставя. Жал ми е за момчето, че такъв живот има, но приемаме каквото ни е отредено“, разказва с болка изпълнителят пред „България Днес“.

По думите му синът му е не само физически обездвижен, но и в тежко психическо състояние.

„От 65 години е на легло, психически не е добре. Преди много разчитах на жена ми – тя ми беше опора. Но почина и останах сам в грижите за сина ми. Всяка сутрин му правя закуска, мия му очите и зъбите, не го оставям нито ден. Постоянно следя как се чувства“, споделя с тъга музикалната легенда.

Въпреки огромното изпитание, Хисарския поп продължава да излиза на сцена и да радва хората с песните си. Участията му не спират, а публиката все още го посреща с любов.

„Не мога да се оплача от професионални ангажименти. Толкова години минаха, а хората продължават да ме търсят и да слушат музиката ми. Затова ще записвам още нови песни и ще снимам клипове“, казва Андонов.

Легендата за Хисарския поп започва още през 80-те години в Хисаря. Тогава около него се носи мълва за странстващ певец, чиито песни били забранявани от социалистическия режим. Записвал музиката си сам у дома и тайно разпространявал аудиокасети от ръка на ръка. През 1983 г. нелегално издава първата си касета – начало на една история, превърнала се в истинска легенда.