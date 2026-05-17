Щастливи в Испания: Йоанна Темелкова и Мартин Гяуров няма да се връщат у нас

Йоанна Темелкова и Мартин Гяуров автономна област Валенсия. Йоанна и Мартин избрали малкото градче с население малко над 20, които се заселиха в Испания миналата есен, нямат намерение да се връщат в България. Адаптацията им не била съвсем плавна, но днес те са щастливи с избора си и даже скоро стартират семеен бизнес. Актьорите, които имат син Филип, обявиха че напускат професията в началото на тази година. Решението не било лесно, но пък дълго обмисляно, а причините за него се трупали в последните години. Тяхно отражение е сериозната криза, през която Йоанна и Мартин преминаха преди време.

Младото семейство се е заселило в град Алтеа, който се намира на брега на Средиземно море и устието на река Алгар в провинция Аликанте в 000 души от преброяването през 2006 г. по препоръка на колегата си Васил Василев – Зуека. Той и семейството му – съпругата му Ани и 10-годипния им син Стефан, се установиха в Алтеа през май 2021 г. Днес Йоанна и Мартин живеят на 5 минути пеша от Зуека. Тъкмо от него двойката черпи опит и кураж, че ще свикне с новото си начало.

Актьорът, познат и като водещ на предаванията „Като две капки вода“ и „Господари на ефира“, помогна на колегите си да намерят нов дом и да се настанят. Зуека им дава и ценни съвети, дори свързани с бизнес начинанието, с което са се захванали. А и често се събират. Последно похапнаха заедно домашна храна на 30 април, когато празнуваха 61-вия рожден ден на Зуека. Актьорът от Сливен духна свещички, подредени върху нестандартна, но пък апетитна торта – приличаше на купчина мини еклери.



Йоанна и Мартин почти са реализирали общата си мечта – продуцентско студио. Актьорите си направиха стриктен бизнес план. После намериха подходящо помещение, в което да стартират семейния си бизнес, вероятно под наем, и подхванаха мащабен ремонт, в който помагаше и синът им Филип. „Яд ме е, че ми отидоха 39 години, в които не успях да оценя живота като възможност, като свобода, като изгрев. Но! „Тури му пепел“, казваше прекрасната ми баба, лека й пръст… Сега живея с всяка клетка! С всеки дъх! Бях забравила какво е чувството да си щастлив като човешко същество“, написа екранна Ния от сериала „Под прикритие“ на БНТ в края на февруари в инстаграм, където споделя кадри от слънчева Алтеа. На тях актрисата излъчва спокойствие и радост. Щастливи изглеждат и мъжът й и синът им.

Семейството загърби предишния си живот и се отправи на запад, заради натрупването на редица фактори в последните години. Йоанна и Мартин били разочаровани от някои неща, а и искали да осигурят добро образование и спокойна среда за сина си. А не той да израсне, като родителите си, протестирайки по площадите. Йоанна и Мартин избрали да се преместят в Испания, след като гледали интервю, в което Зуека хвалел образователната система и спокойния живот в слънчевата страна.



Йоанна отдавна искала да напуснат България, но на Мартин му отнело време, за да се съгласи с такава голяма промяна. Това е ставало ясно от техни медийни изяви. И двамата обаче се разделиха с актьорството без съжаление. Актрисата го направи с болезнена равносметка, след 17 години на сцената. „Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има „ред”, нали...”, написа 39-годишната Йоанна в социалната мрежа. Тя сложи в този „ред” и „едно голямо сърце” за публиката си.

И мъжът й е признавал за огорчение. Преди време той реши да участва само в проекти, които са му на сърце. Направи го, след като мина през тревожност, паник атаки и гняв, заради неполучени, но заслужени шансове, и невъзможността да се примири с някои неща в професията. Всичко започнало в пандемията. Внукът на оперния певец Николай Гяуров и син на диригента Владимир Гяуров следял ежедневно новините, от които в него се зараждал страх. След като се разболял от коронавирус, Мартин бил връхлетян от първата паник атака. Ръцете и краката му изтръпнали, вдигнал високо кръвно и сърцето му забило учестено. С времето тревожността се задълбочила и продължила да се проявява като физическо неразположение. Актьорът се консултирал с кардиолог, после и с психиатър, който му предписал леки медикаменти за тревожността. Когато обаче нещата ескалирали, Мартин осъзнал, че тушира симптомите, а не бори проблема.



„Когато един човек, както е в неговия случай, попадне в една общност, на едно място, което всъщност не е неговото, но той няма избор, и се опитва да търси по всякакъв начин мотивация да продължава да бъде там и тогава се случва това пропадне”, споделя Йоанна, с която са заедно от 13 години. Мартин започнал да излиза по-често с приятели на бар. Този период траял съвсем кратко. Тъй като обаче това поведение било неприсъщо за актьора, жена му се притеснила. Още повече, че „пропадането” дало отражение и в работата му.



Йоанна го посъветвала да потърси психотерапевт – идея, която Мартин вече обмислял. След работа с такъв, актьорът разбрал, че проблемът е в работата му. Осъзнал, че участва в театър, който за него няма кауза. Освен това, този театър се разминавал с правилата и с естетиката, на които бил учен в семейството си и от преподавателя си проф. Здравко Митков, чийто клас завършил в НАТФИЗ. На Мартин, който на 17 април навърши 43 години, му тежало и, че не получавал шансове, работел с чудовищна заетост и натоварване срещу ниско заплащане, а се лишавал от моменти със семейството си. След като се съвзел, актьорът бил опора на Йоанна, защото изпаднала в депресия. „Това, което със сигурност разбрахме, е, че сме един за друг”, казва тя за отношенията им. Обстоятелствата, обобщавала е актрисата, ги вкарали „в много дълбоки води”, но излезли заедно. Откакто пък се осмелиха на голяма промяна, Йоанна и Мартин са по-щастливи и спокойни от всякога.