Станислав Златарев, който направи 7300 коремни преси за 11 часа: Исках да вляза в "Гинес" на рождения си ден

Впечатляващите 7300 коремни преси за малко повече от 11 часа направи Станислав Златарев.

Първоначалната цел на българина е да достигне 45 000 коремни преси за под 58 часа и по този начин да подобри сегашния рекорд в "Гинес" на американеца Марк Флец.

Маратонското правене на коремни преси от варненеца започна на 10 май (неделя) и бе планирано да продължи до 21 часа на 12 май (вторник). За да изпълни предизвикателството, младият мъж трябваше да прекара близо 60 часа върху специално изградена платформа без право на сън.

"Идеята ми беше да отпразнувам 33-ия си рожден ден по различен начин и да направя нещо смислено за България. След 11-ия час получих контузия - разкъсване на мускул до тазобедрената става, и се наложи да спра", разказа пред "България Днес" Станислав.

Станислав спортува постоянно и живее здравословно

Той не съжалява, че не е успял да подобри световния рекорд, тъй като неговият опит е имал и благотворителна цел, която е била изпълнена - да събере средства за инициативата "Аз вярвам и помагам", която подпомага деца в нужда, както и за фондацията "Павел Андреев", която финансира лечението на деца, нуждаещи се от спешна помощ.

Златарев не провежда специална подготовка за предизвикателството с коремните преси. "Моята подготовка е моят начин на живот. Спортувам, правя дихателни упражнения, издържам на студ и се храня здравословно. Затова не беше нужно да правя нещо по-особено, за да се подготвя", добави пред вестника Станислав, който прави опита си за рекорд в двор на къща във варненското село Овчага.

Златарев прави опита върху специална платформа

Младежът вече се възстановява от контузията, която получава преди броени дни, изправен е на крака и дори се е върнал към тренировките. Признава, че не знае дали ще направи нов опит за "Гинес", но е вдъхновен, че благотворителната инициатива е дала резултат и иска да помага и в бъдеще.

Срещу името на българина стоят два световни рекорди, които е направил преди 4 години: 2600 коремни преси за 1 час и 5500 коремни преси за 3 часа.