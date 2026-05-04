Синът на Емил Димитров: Провали се концертът в негова памет, ще съдя заради „Моя страна, моя България“

За съжаление не планирам в близко бъдеще концерт, с който да почета паметта на баща ми Емил Димитров. Имах идея миналата година да направя грандиозно музикално събитие по повод 20-ата годишнина от кончината му, но всичко се провали.

Това каза пред „България Днес“ единственият наследник на най-голямата естрадна звезда на България за всички времена – легендарният Емил Димитров.

Изпълнителят на песента „Моя страна, моя България“ си замина на 64-годишна възраст през 2005 г. след прекаран тежък мозъчен инсулт, но нежният му баритон и вечните му хитове се слушат и до днес от всички генерации на България.

55-годишният наследник на легендарния певец и музикант призна, че баща му си е заминал от този свят: Омерзен от това в какво се превръща България! Той обясни, че горчивината в душите на българските артисти, с която те често се сблъскват в края на живота си, е обидна, срамна и незаслужена.

Емил Димитров-младши е категоричен, че негов синовен дълг е да запази чисти паметта и творчеството на своя баща. Именно това бе причината той, който държи авторските права на баща си, да заведе съдебни дела срещу изпълнителя на чалга версията на най-обичаната и емблематична песен на Емил Димитров „Моя страна, моя България“. Съдебната му битка се увенча с успех, а мотивът му за нея бе: Подобни преработки накърняват достойнството на произведението.

Песента, която от няколко десетилетия е неофициалният химн на България, се ражда през 1970 г. на днешния ден, когато Емил Димитров е изпратен да пее във френската столица Париж. Първоначалното ѝ име е „Моника“. Композира с френски текст и я посвещава на публиката си в цяла Франция, която го боготвори и пълни залите с негово участие. Славата на парчето обаче бързо излиза извън пределите на Франция и покорява цяла Европа. Даден от чувството за болезнена носталгия към родината, Емил Димитров се свързва с поета Васил Андреев, който е и импресарио на звездата, и го моли да напише българския текст за песента. Тя се превръща в изповед на емигранта, който копнее за своя дом и за своята България.

И до днес „Моя страна, моя България“ е неофициалният химн на страната ни, който обединява българите по целия свят.