Скандал разтърси Македония: Цеца излезе на концерт с българското знаме ВИДЕО

Сериозен скандал спря концерта на сръбската попфолк звезда Цеца Ражнатович в северномакедонския град Велес.

В социалните мрежи се разпространява видео, на което певицата се появява на сцената, загърната с българското знаме.

Действието ѝ предизвика бурно недоволство сред част от публиката, която реагира с освирквания. Как българското знаме се е озовало в ръцете на сръбската звезда, не става ясно от видеоклиповете в интернет.

Въпреки негативната реакция, Цеца продължи да пее, загърната в знамето, докато залата надвикваше озвучаването с негодувание, пише "България Днес".