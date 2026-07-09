СКАНДАЛ с шофьорската книжка на Емрах: Отнета е, но още не са му я взели https://hotarena.net/laifstail/skandal-s-shofyorskata-knizhka-na-emrah-otneta-e-no-oshte-ne-sa-mu-ya-vzeli HotArena.net

Шофьорската книжка на Емрах Стораро е отнета с решение на съда от края на юни! Наказателното постановление за гонката с колегата му Константин е влязло в сила на 25 юни след окончателно произнасяне на Административния съд София-град (АССГ). Това научи ексклузивно „България Днес“ от справка по делото.

По силата на решението малкият син на Тони Стораро трябва да остане без свидетелство за управление на МПС (СУМПС) за срок от 1 г. и да плати 3 хил. лв. глоба.

Емрах и Коцето бяха санкционирани, след като през септември м.г. си пуснаха клип как си говорят и се задминават по софийските улици.

Оказва се, че книжките им не се взимат веднага, а когато постановлението влезе в сила. Проверка на „България Днес“ установи, че и двамата са обжалвали санкцията от шефа на Пътна полиция. По случая на Константин постановлението е потвърдено на първа инстанция, но още не е влязло в сила, защото не е минало през АССГ.

Казусът с Емрах е още по-заплетен и показва тоталното нефункциониране на системата. Защото макар да има влязло в сила решение, Емрах още разполага с книжката си, шофира и дори извършва ново нарушение през това време в Созопол. Проблемът е, че вече повече от 12 дни

съдебният акт не е стигнал

до органите на реда, за да призоват нарушителя и да му изземат книжката.

Съгласно чл. 190, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) наказанието „лишаване от право за управление на МПС“ тече от датата на изземането на СУМПС. След като бъде получено утвърдителното решение на съда, незабавно се предприемат мерки за издирване на лицето и изземване на неговото СУМПС, посочват от СДВР, запитани за коментар по случая.

От документи по делото на Константин стана ясно, че реално случката на пътя е от 1 юли м.г. около 16 часа. Според Пътна полиция Емрах е карал лизингово „БМВ М5“ по ул. „Даскал Стоян Попандреев“ от бул. „България“ към ул. „Кумата“. По същото време там се движел и Константин с лек автомобил „Порше 911 Турбо“. Трафикът бил натоварен, имало и други превозни средства по пътното платно.

В района на кръстовището Емрах и Константин поотделно взимат решение за провеждане на състезание с управляваните от тях автомобили, като форсирали двигателите и ускорили внезапно. Известно време се движели успоредно, след което лекият автомобил „Порше“ взел преднина и се престроил в лентата на БМВ-то. В района на кръстовището на бул. „Ботевградско шосе“ и ул. „Рилска обител“ двамата отново форсирали двигателите и потеглили рязко, се посочва в постановлението.

След 5 заседания в Софийския районен съд на 17 март съдия Делян Дилков го потвърждава.

Също като Коцето при срещата с органите на реда Емрах е бил без книжка и талон на колата. Поради това са му наложени две глоби от по 10 лв. за неносене на документи, но съдът ги отменя.

Емрах и адвокатът му Георги Георгиев обжалват постановлението от КАТ с мотивите, че липсва надлежно изготвен видеоматериал по преписката, не е обозначено мястото с видеонаблюдение, както и че липсва яснота за датата и мястото на извършване на нарушението.

Фолкаджията възразява да са се гонили с Коцето, като казва, че движението на два автомобила в близост, ускоряване и предполагаема координация

не означава непременно състезание

Той оспорва и собственото си видео от пътя, което качи в социалните мрежи, като заявява, че записът е със спорен и неустановен произход и не е изследвано дали е манипулиран.

Адвокатът на певеца с псевдоним Стораро се жалва и че актът за установяване на административно нарушение (АУАН) е нередовен, тъй като в него не е било посочено името на втория участник в гонката - Коцето, понеже не била установена самоличността му.

По данни от декларацията на Емрах, в която обяснява за случката, другият шофьор е „певецът Константин“.

Поредицата действия на двамата водачи, свързани с едновременно спиране и рязко потегляне, предхождано от низходящо отброяване, успоредно придвижване в определен пътен участък, носещи всички белези на координираност и целенасоченост, включително и в контекста на репликите „Аре, давай“ и „Не мой ма мина. Е, не мой ме минеш“, се посочва в решението.

Съдия Дилков се аргументира, че става дума за състезание заради конкурирането. Опитът невинаги е обезпечен с логистика, регламент, награден фонд, възможно е и при обикновено спонтанно съгласуване на волите - напр. чрез форсиране на двигатели или отброяване и вербално стимулиране, както е в настоящия случай, заявява магистратът.

Според него гонката на изпълнителите е застрашила обществените отношения, свързани със сигурността на пътя, която е особено актуална тема. Потенциално застрашени са били неограничен кръг участници в движението или намиращи се в близост до пътното платно пешеходци или автомобили.

Деянието е било съпроводено и със значително превишаване на скоростта, поради което двамата водачи не са могли да бъдат

своевременно настигнати

от патрулния автомобил, разкрива районният съдия.

Емрах обжалва решението му и делото стига до Административния съд София-град.

На 25 юни съдиите Милена Славейкова, Антони Йорданов и Мария Бойкинова потвърждават решението на първата инстанция. Те отрязват претенциите за нарушения на Емрах, като изтъкват, че той много добре е бил наясно за какво е санкциониран.