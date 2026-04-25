Скандалът ескалира: Диана Димитрова съди Рая Пеева (ОБЗОР)

Нора Недкова: Ще съм свидетел на Диана, но аз няма да съдя никой, нямам излишна енергия

Актрисата Диана Димитрова излезе с остра позиция в социалните мрежи, след като заедно с Нора Недкова и Чикагото от звездния отбор на "Хелс китчън" се оказаха в центъра на негативни коментари.

"Всяка дума има граница. Тази граница вече е премината и ще бъде поставена там, където й е мястото - в съда. Битката ще доведа докрай. Уважението не е по избор", казва Димитрова, като дори постави въпроса за двойните стандарти в предаването: "Нужно ли е да се стига до обиди към други участници, за да има реакция?", намеквайки за различното отношение към подобни ситуации в шоуто.

Актрисата се вбеси от последните обиди, които отправи бременната й колежка Рая Пеева към плеймейтката Нора Недкова, като пожела да я изгони от предаването. "Не мога да си позволя да ме обижда едно момиче, мой набор и да ме нарича "една мозъчна клетка", каза Недкова. Рая обиди и Чикагото, като го нарече "селянин", на което той много се обиди. "Идва ми да хвана един тиган и да го метна и по двете с майка й - Рая и Красимира", избухна Чикагото, видимо изнервен от ситуацията. Малко по-късно напрежението временно утихна, след като Пеева направи опит да се извини на Чикагото, но не и на Нора: "Извинявам се, ако някой много се е обидил. Такова ми е състоянието, че паля лесно", каза тя, намеквайки за бременността си. Извинението й обаче не беше прието, а конфликтът продължи с нова сила.

Диана Димитрова, която вече бе напуснала предаването, след като Рая я обиди на "пръдла" и че има психични проблеми, се отказа да я съди, но след като видя вчерашните крамоли, взе окончателното решение, че ще стигнат до съд.

"Да наричаш някого "жертва" не те прави достоен. Това е лично мое мнение. Ситуациите, които се случиха в ефир и станаха публично достояние, бяха трудни за мен. Начинът, по който ги преживях, ме накара да се почувствам обидена и поставена в напрежение. Аз съм човек със силен характер, но и чувствителен. И съм човек, който държи на правата си", казва Димитрова.

Тя е категорична, че не само е обидена, ами и майка й е разстроена от всичко, което вижда на екрана. "Аз изпитвам смесени емоции, но съм искрено благодарна за подкрепата, която получих. Когато един човек е публично обиждан и никой не реагира, това не е нормално. От уважение към формата, зрителите, децата, които гледат, и към себе си, запазих мълчание досега. За яснота - не познавам тези хора лично. Бях приета първа по успех в НАТФИЗ в годината, в която Рая кандидатстваше. Бяхме за кратко в един клас, но не сме работили заедно и не сме поддържали контакт", обясни Диана Димитрова.

"Аз стоя зад думите на Диана и ако тя ме призове за свидетел в съда, ще се явя. Но аз лично да съдя Рая Пеева, няма да го направя, защото нямам излишна енергия. Имам други неща, които ме вълнуват и те са позитивни. Скоро отново ще посетя Кан и ще ме видите там. Предпочитам да съм позитивна и нямам желание да участвам в негативни неща", казва Нора Недкова.

В крайна сметка в края на предаването Рая Пеева и майка й Красимира Демирева напуснаха шоуто. Развитието на събитията беше посрещнато с видимо удовлетворение от част от участниците.

"Имало Господ", коментира Теодор Чикагото, а Нора Недкова добави: "Имало справедливост".