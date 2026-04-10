СКАНДАЛНО! Звезда от „Под прикритие“ се ЗАБЪРКА в бой заради жена! https://hotarena.net/laifstail/skandalno-zvezda-ot-pod-prikritie-se-zabarka-v-boy-zaradi-zhena HotArena.net

Актьорът Ивайло Захариев се е сбил на улицата заради чужда жена.

Звездата от Под прикритие говори откровено за агресията и мъжката отговорност пред „България Днес“ и подкаста „На по бира и семки“, като не скри, че веднъж е реагирал импулсивно, когато е станал свидетел на насилие над жена.

„Веднъж на улицата един удари приятелката си и след това малко си изяде боя от мен. Много импулсивно реагирах тогава и му скочих, без да помисля. Не знам дали това е решението на проблема“, признава актьорът.

Захариев беше категоричен, че подобно поведение е недопустимо.

„Не разбирам това да посегнеш на някой по-слаб от теб“, каза той.

По думите му силата не е в това да удариш, а в това да се владееш.

„Ние, мъжете, освен че сме по-силни физически да удряме, по-силни сме и да понесем удар. Която и жена да ни удари, да ни наругае, не можем да го понесем ли? Женчовци ли сме да се оплакваме, че някоя ни е удряла“, заяви Захариев.

Актьорът засегна и една от най-честите заблуди във връзките.

„Жените вярват, че мъжът може да се промени, което не е така“, категоричен е той.

С думите си Ивайло Захариев отправи ясно послание – че агресията не е сила, а слабост, и че отговорността на мъжа започва именно там, където свършват оправданията.

Темата за насилието над жени остава болезнено актуална и в България. Само през 2025 г. у нас са регистрирани 2619 престъпления, свързани с домашно насилие – с над 15,5% повече спрямо предходната година.

Сигналите за насилие са над 5300, а повече от 20 жени са били убити от настоящ или бивш партньор до ноември миналата година. От началото на 2026 г. черната статистика вече е още по-тежка – четири жени са загубили живота си.