Сладка новина: Алекс от „Алекс и Влади“ обяви, че е бременна! (СНИМКИ)

Алекс от популярното дуо Алекс и Влади официално потвърди най-сладката новина - певицата е бременна и вече не крие наедрялото си коремче.

Обявяването на щастливото събитие и първите кадри за феновете дойдоха благодарение на сестра й Влади, която запечата нежните моменти между Алекс и нейния съпруг. Усмивките, прегръдките, малкото коремче - всичко е уловено с финес и топлина, сякаш всеки кадър разказва цяла история за любовта и новото начало. Алекс сподели снимките с думите: „Вече знаем как изглежда любовта. Сега ще я видим как расте. Още едно сърце към всички останали".

Преди няколко месеца наш екип забеляза близначките пред медицинска клиника в центъра на София. Дискретните посещения подсказва ха, че нещо специално се случва, а сега радостната новина за бременността на Алекс вече е потвърдена. През декември Алекс сияеше в бяла дантелена рокля, когато каза заветното "да" и стана госпожа Боянова. Красивата изпълнителка сключи брак, а малко след това сподели снимки от столичен хотел с бляскавия си годежен пръстен. Кьдрокосата певица избра класическа, изчистена рокля без презрамки, която подчертаваше елегантно перфектната й фигура, допълнена от нежно перлено колие, пише „България Днес“.

Семейната история на дуета сякаш върви по двойки. Миналото лято и сестра и Влади мина под венчилото, омъжвайки се за рапъра Стефан от Young BB Young. Тогава именно Алекс улови булчинския букет и сякаш съдбата реши, че радостта няма да закъснее.

След щастливата новина за бременността на Алекс Влади замина на екзотична почивка с рапъра Стефан в Тайланд за Деня на влюбените. Там те се потопиха в зелени джунгли, тюркоазени води и палмови плажове, населени с диви маймуни. Влади публикува кадри от плажа и написа: „Две маймунки на плажа и една бъдеща леля", с което показа гордостта си и очакването на най-малкия член в семейството.

През това време Алекс е в Пловдив и набляга на споделени мигове с половинката си. Хубавицата влиза в новата си роля на бъдеща майка с финес, нежност и радост, която се чете във всеки кадър. Любовта и щастието са осезаеми от прегръдките със съпруга и до първите мигове, в които коремчето вече се вижда.