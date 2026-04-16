След 26 години на екран: Гала АУТ от "На кафе"! Гласят Венета Райкова за стола й

Едно от най-дълго задържалите се предавания в българския ефир – „На кафе“ – влиза в турбулентна фаза, каквато не е виждало от старта си преди повече от четвърт век. Според информация, която циркулира зад кулисите, есента може да донесе не просто козметични промени, а истински рестарт на формата, пише Intrigi.bg.

Говори се за сериозно разместване в екипа на Нова телевизия – от панелистите до хората зад кадър. Досега подобни слухове се появяваха почти всяка година, но рядко водеха до реални рокади. Този път обаче ситуацията изглежда различна – обсъждат се съкращения, а напрежението в екипа расте.

Най-коментираният сценарий? Възможно оттегляне на самата Гала – лицето, което е неразривно свързано с предаването от самото му начало. Ако това се случи, „На кафе“ може да се преобрази из основи, включително с нов водещ и изцяло променена концепция.

В този контекст все по-често се спряга името на Венета Райкова като възможен заместник. Телевизионният ѝ опит и предишни участия в конкурентни формати я правят логичен, макар и провокативен избор. Припомня се и краткият ѝ период в Преди обед по bTV, когато предаването временно успя да дръпне в рейтингите.

Дали „На кафе“ ще преживее най-голямата си трансформация досега, или всичко ще остане на ниво слухове – отговорът ще стане ясен след лятото. Но едно е сигурно: за първи път от години насам столът на Гала изглежда разклатен.