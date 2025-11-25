След като инсулт го вкара в болница: Цялата Пенева чета подкрепя Боби Михайлов

Всички съотборници от Пеневата чета сме с теб, подкрепя го Илиян Киряков

Най-важната си инструкция в целия живот даде треньор №1 на XX век Димитър Пенев към капитана на своята чета. 62-годишният Борислав Михайлов получи инсулт и влезе в болница. Една от най-значимите фигури по време на незабравимото американско лято през 1994-та се бори за живота си. Стратега и този път е плътно до него и го окуражи.

Димитър Пенев окуражи Борислав Михайлов

"Боби, смело и напред! В болницата не е като на терена, но вярвам, че ще се справиш и с тази битка, както го правеше на вратата!", бяха думите на 80-годишния Пенев, които той изрече, използвайки трибуната на вестник "България Днес". "Горе главата, всички ние от футболното семейство на България сме с него", добави чичо Митко. Съотборниците на Боби от Пеневата чета също останаха потресени от неприятната информация и опитаха да го окуражат в най-голямото му изпитание.

Сърдечна прегръдка между Пената и Боби

"Бързо оздравяване му желаем на Боби. Съпричастни сме, естествено. Всички от Пеневата чета сме с него. Здравето е най-важното", каза пред "България Днес" сърцатият Илиян Киряков. Борислав Михайлов се е почувствал зле в нощта на неделя срещу понеделник у дома си в Драгалевци. Незабавно е потърсил спешна медицинска помощ. Бившият президент на Българския футболен съюз е приет в болница "Токуда" в столицата.

Илиян Киряков

"Абсолютно ни е забранено да даваме информация за пациентите си. Това са такива личности, за които не може да се дават данни по Закона за личните данни", отговориха снощи от болничното заведение относно наше запитване за състоянието на Боби към момента. Състоянието на Михайлов се следи отблизо от най-добрите специалисти. Към момента на редакционното приключване на броя няма никаква официална информация за степента на инсулта, както и прогнозата за възстановяването на легендарния вратар.

Борислав Михайлов

Само преди дни Боби Михайлов показа добра форма и танцува по време на 50-годишния юбилей на съпругата си - бившата гимнастичка Мария Петрова. Преди 2 дни пък тя показа стори в инстаграм как са заедно на разходка с домашния си любимец - куче от порадата ваймаранер.

Боби Михайлов танцува на 50-годишния юбилей на съпругата си Мария Петрова