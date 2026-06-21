След като кръцна члена си, Емили Тротинетката залюби мощна румънка

Скандалната Емили Йорданова, която се прочу преди години с факта, че кара тротинетка с бясна скорост по улиците на България, се радва на любовта си с пищна румънка. Двете дами били напълно отдадени една на друга и наскоро си подарили романтично пътешествие до Париж. Там почти успели да разгледат местните забележителности, но останали и много непосетени кътчета.



Емили, която е родена като Даниел Йорданов, но отряза члена си и вече има истинска вагина, и новата й половинка, били вдъхновени от града на любовта и дори се размечтали за сватба по бреговете на река Сена. Емили се чувствала щастлива с вагината си и не съжалявала, че преди време си кръцнала пениса в белградска болница. Била влюбена в румънката, но на този етап от връзката им не се коментирала темата брак. Такъв между жени не бил узаконен нито в България, нито в Румъния. Ако връзката им станела много сериозна, щели да търсят алтернативно място за разписване.



„Чувствам се щастлива и пълноценна като жена. Но вече бягам от публичните изяви. Разбирам, че много хора следят какво публикувам в социалните мрежи и къде ходя. Но аз съм свободен човек и мога да съм, където си поискам. Страня от месеци от публичността, медиите. Не мисля, че личният му живот трябва да е достояние на всеки. Емили вече е друг човек. Дори не искам да ме свързват с тротинетката и клипът, който се разпространи с мрежите. Работя, изкарвам си пари. В момента се трудя в един супермаркет във Варна, на смени. Там ще бъда до края на септември.



Харесва ми сезонната работа от по няколко месеца. Харесва ми и Варна, приела съм я като моя си град. Лятото е много красиво, оживено. Виждаш различни хора, запознавате се, приказвате и най-важното – морето ти е на една ръка разстояние. Харесва ми да работя на каса. Обичам непрекъснато да пипам нещо с ръцете си. Най-много ми харесва, че мога да издържам себе си и да не завися от никого. Свободата е нещо много важно и много хубаво, според мен.



По куп причини не искам да говоря за новата си любов, за миналия си любовен живот. Каквото било, е било. Вече няма да бъда скандална, да не се снимам в клипчета, да се излагам. Ще водя нов начин на живот, без глупости.

Сбъднах детската си мечта и нищо друго няма значение в момента. Бях на 7 години, когато споменах на родителите си, че искам да си сменя пола. Съответно си изядох боя. През пубертета се развих като момиче, защото нямах нормални тестиси, бяха нещо като образования, имах си и пишчица, която лекарите махнаха. Щастлива съм, че вече съм 100% жена”, споделя Емили, която е родена като момче с име Даниел Руменов Йорданов.



Транссексуланта дама не обича да се споменава нито за родния й град Плевен, нито за това, че е била момче. Разказва, че отдавна е сменила и трите си имена и вече гордо се нарича и изписва по документи като Емили Джоузефин Милс.

След като миналата година бе оперирана и хирурзите й изградиха истинска вагина, Емили бе предупредена да бъде внимателна в секса и да не проникват грубо в нея. „Докторът ми каза, че може да ме лижат, но да не ми вкарват голямо дилдо, защото все още съм крехка. Спаззвах стриктно препоръката и цяла година бях много внимателна”, откровена е тя.



Блондито продължава да поддържа връзка с Тихомир Рангелов, бивш участник във „Фермата”, който известно време се подвизаваше като транссексуалната Мелиса, а след това отново стана мъж, благодарение на хормони и физически упражнения. Към компанията им отдавна се е присъединила и Елизабет, която е бисексуална жена. Тримата казват, че са щастливи. Не плануват деца, защото мечтаят за кариерно израстване и развитие в чужбина.Тихомир и Елизабет нямали нищо против Елизабет да се забавлява по женски и да обикаля със своя мотоциклет градове и села в България, за да търси своите любими „лесбийчици”, както нарича бисексуалните госпожи и госпожици.



„Личи си, че Емили е щастлива. Тя просто цъфти, погледнете й лицето и ще разберете всичко. Това момиче се носи по гребена на любовта. За нея нямат значение географските ширини. В името на любовта е готова да обиколи цялото земно кълбо, ако се налага по няколко пъти. Вярна приятелка е и с това печели сърцата на всички. При нея няма задни мисли, втори план. Земен човек, който харесва живота и жените. За нея е важно отношенията да бъдат искрени, честни, да няма увъртаници и втори план. Емили и друг път е имала връзка с румънка. Просто не дели хората на румънци, българи, турци. Когато обича – обича. Когато реши, че къса с някого, го прави без големи обяснения. Винаги е мечтала да бъде жена и да бъде финансово самостоятелна. Всички около нея се радват, че постигна детската си мечта. Сега взема заплата и може да пътува, в която точка на света си поиска. И най-важното, да бъде с когото си поиска. Какво по-хубаво от това”, твърди приятел на русокосата доскорошна палавница.