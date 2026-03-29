След отвличането от Жоро Илиев Бербатов развива страхова невроза и носи оръжие

Новоизлюпеният спортен съветник на служебното правителство Димитър Бербатов възмути народа с нагло и безотговорно поведение, досущ като днешните добре облечени мутри. На 20 март бившата футболна звезда заряза посред бял ден личното си огнестрелно оръжие без надзор в автомобила си в центъра на София. 45-годишният благоевградчанин хукна да си пие кафето с най-близките ортаци, без въобще да му дойде на акъла, че хем нарушава закона, хем създава предпоставки за обществена опасност.

Случаен минувач засне идиотската постъпка на проваления преди време кандидат-президент за БФС. От видеото в социалните мрежи се вижда ясно как в паркирания на улица „Велико Търново” 27 черен джип „Мерцедес” G класа на седалката до шофьорското място стои пистолетът му, наподобяващ „Глок”. В района на съседната улица „Оборище” се намира неговото любимо кафене, в което обикновено Бербата виси с ортаците си – бившия треньор на ЦСКА Сашо Томаш и спортния юрист Петър Величков, и заедно сплетничат около събитията в българския футбол. Колко точно време оръжието е било на показ и без надзор, не стана ясно, но постъпката на бившия капитан на националния отбор бе масово порицана.

След вълната от обществено възмущение МВР се самосезира и направи бърза проверка по случая. В крайна сметка

баровецът получи акт и бе глобен заради небрежността

си по закона за съхранение на огнестрелни оръжия. Според него всеки притежател на законен пистолет трябва или да го носи в себе си, или да го държи под ключ в личен сейф. Самият Бербо има разрешително за пищова си от години. Мнозина в мрежата нададоха вой, че заради опасния гаф е трябвало властите директно да му конфискуват оръжието. За капак подигравателно му лепнаха прякора Митьо Пищова, какъвто е на покойния коцкар Димитър Маринов – Митьо Пищова, който в буйните си млади години освен по манекенките, си падал и по пищовите.

Два дни след безразсъдното си поведение, Бербатов се появи в телевизионен ефир, за да се оправдава и извинява. В предаването „120 минути” по Би Ти Ви бившият голаджия на „Манчестър Юнайтед” и „Тотнъм” хлипаше жално, че цялата гюрултия е заради миг невнимание от негова страна. Спортният съветник на служебния премиер Андрей Гюров обясни, че е добре запознат с протокола по пренасянето и съхранението на лично оръжие, но този път не преценил колко време ще му отнеме да се върне в колата си.

„Абсолютно недопустимо е човек да си позволи такава грешна преценка на ситуацията, следователно винаги трябва да бъдем подготвени. Извинявам се, ако съм причинил някакъв дискомфорт. Животът ми удари шамар, за да се събудя”, оправда като дървен философ Бербатов.

По думите му след края на дневните си задачи

щял да посети стрелбище, където да стреля с пистолета си

Това му било хоби открай време, затова си изкарал разрешително за законно притежание на оръжие. Даже навремето се гласял да става състезател по спортна стрелба, но го хванало шубе да не се изложи.

Според запознати обаче Бербо премълчава истинската причина за притежанието на оръжие. Не е само хоби или келешлък, както мнозина предполагат. Открай време Митко се страхува за живота си, издадоха за „Уикенд” близки до бившия футболист. Параноята го гони още от края на 90-те години на миналия век, когато в разгара на силовите групировки е отвлечен от мутри по нареждане на боса на ВИС-2 Георги Илиев. През пролетта на 1999 г. младата звезда на ЦСКА разпуска на базата в Панчарево след поредната тренировка, когато непознат човек го примамва да отиде в столичен ресторант, уж за среща с негови добри приятели. Там обаче го чакат трима от дебеловратите въоръжени мутри на Жоро Илиев. Цялата работа е да го принудят да скъса договора си с ЦСКА и да отиде в „Левски” (Кюстендил), чийто собственик е именно Главния. 18-годишният тогава

Митко напълва гащите, но се обажда на баща си Иван Бербатов

Някак таткото успява да отърве сина си от горилите на висаджията. Оказва се, че Бербатов – старши не само се познава с Жоро Илиев, но двамата са лежали заедно в затвора в Бобовдол. В крайна сметка футболистът няма повече ядове със силоваците, но оттогава бере страх за личната си сигурност. Особено след като слага край на звездната си кариера като мултимилионер. Знае се, че Бербатов е заработил около 45 милиона евро, докато рита топка през годините. Според запознати благоевградчанинът дори обмислял да се подсигури с телохранители, но се отказал, за да не се набива на очи при публични изяви и да не го изкарат ъндърграунд герой.

Първият досег на Митко Бербатов с оръжията е от зората на кариерата му в Германия. През зимата на 2001 г. ЦСКА го продава на „Байер” (Леверкузен), откъдето нашият тръгва за големия европейски футбол. Тогава новобранецът в отбора все още няма приятели и след тренировки обикаля из улиците с колата си от скука. Така веднъж случайно попада на оръжеен магазин. Без никакви пазарлъци си купува пушка и газов пистолет. 20-годишният тогава келеш искал да постреля с тях, за да се почувства мъж.

Твърди се, че още от юноша Бербо е върл фен на криминалетата и мъжете в черни костюми с пистолети. Любимата му кино лента е прочутата мафиотска трилогия „Кръстникът”. Самият той

обича да имитира образа за мафиотския бос дон Корлеоне

изигран от Марлон Брандо.

От играчка обаче, без малко да стане плачка – един ден Бербо шофирал из Леверкузен със заредения си газов пистолет. Минал през дупка и неволно натиснал спусъка. По чудо не успял да се гръмне, но от разнесения в колата газ едва не се задушил. Как се е разминал с катастрофа на пътя и се е прибрал жив и здрав, самият той разправя, че не помни и до днес.

С пушката му пък голяма беля направил по-малкият му брат Асен, когато му ходил на гости в Леверкузен. Келешът стрелял по бутилки на улицата, но незнайно как успял да уцели прозорец на комшиите. За негов късмет не уцелил човек. Минути след това минувачи подали сигнал до полицията, която веднага конфискувала оръжието на Митко Бербатов, но все пак двамата братя се разминали с белезниците.