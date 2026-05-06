Смразяваща поличба преди успеха: „Мамник“ бил белязан от зловеща случка

Мистериозна случка на ръба на паранормалното сякаш предопределя съдбата на „Мамник“ – сериалът, който буквално помете всички класации.

Още преди да стане ясно дали проектът изобщо ще получи зелена светлина, авторът на романа Васил Попов, режисьорът Виктор Божинов и част от екипа преживяват смразяващ момент, който и до днес звучи като сцена от самия сериал.

„Заведох ги в моето село Филиповци, което е прототип на Вракола от книгата. В момента, в който слязохме от колата, от близката горичка се чу рев на бебе. Наистина си помислих, че някъде плаче пеленаче. Оказа се сойка – тези птици могат да имитират различни звуци. Беше изключително зловещо“, разказа пред „България Днес“ Васил Попов.

По онова време все още не било ясно дали лентата ще получи необходимото финансиране, за да стигне до екрана. Писателят обаче приел случилото се като съдбовен знак – поличба, че мрачната история има бъдеще. И се оказал прав.

Малко по-късно мечтата му се превръща в реалност, а „Мамник“ се нарежда сред най-обсъжданите и успешни български сериали.

Попов прекарва немалко време и на снимачната площадка, където следи отблизо целия процес. Той се включва активно и като драматургичен консултант в разработването на сценариите. Снимките се провеждат на различни локации, а самият автор избира в кои моменти да присъства.

Както често се случва при екранизациите, сериалът се различава от книжния оригинал. Това обаче не разочарова писателя.

„Разбира се, сериалът не е едно към едно с това, което съм си представял. Но и не съм имал такива очаквания. За мен беше интересно да видя чуждия прочит – какво хората си представят, когато четат романа. Вълнуващо е, че съм създал нещо, което е вдъхновило сериал“, признава Попов.

Той допълва, че във въображението му „Мамник“ е изглеждал още по-мрачен, по-страшен и по-забулен в мистерия. Заедно с режисьора обаче стигнали до извода, че историята трябва да започне по-достъпно за широката публика и постепенно да потъва в ужаса.

Любопитен детайл е, че самият Васил Попов също се появява на екран – в четвъртия епизод, в ролята на репортер.

А големият въпрос, който вълнува феновете – ще има ли втори сезон – засега остава без официален отговор. Надежда обаче има.

„На този етап няма официално потвърждение, но има желание да се направи продължение. Още на премиерата се говореше за това. Ако има следващи книги, логично е да има и развитие на сериала. Смятам, че е въпрос на време“, казва писателят.

И ако съдим по онзи зловещ рев от гората – може би историята на „Мамник“ тепърва започва.