Нова трагедия! Няма ли край мъката на баба Елена от „Бригада нов дом

Нова трагедия сполетя семейството на баба Елена, чиято съдба трогна зрителите на предаването „Бригада нов дом“ по Би Ти Ви. Едната й дъщеря внезапно почина. Това е лелята на 11-годишния Макси и 8-годишния Нико.

Момчетата живеят при баба си, защото майка им – другата дъщеря на баба Елена, се бори със зависимост към алкохола и наркотиците.

69-годишната жена е настойник на двете момчета и се грижи всеотдайно за тях, въпреки трудностите. Много им помагат батко им Димитър, който е на 23, студент и работи, и приятелката му.

При баба Елена, която наскоро претърпяла втора сърдечна операция, живее и синът на починалата й дъщеря, който е в края на тийнейджърските си години.

„Трябва да съм до тях. Дъщеря ми, която почина... момчето й, то е тука при мен. Сега е без майка, баща му от 9-10 години го няма. Остана сам. При кого да отиде? Аз съм му само насреща“, сподели баба Елена през сълзи. И допълни, че важното е да не се предават и че са заедно. Щом са заедно, някак си борбата е по-различна.

„Имаш цел в живота - да оцелеете, да продължите напред“, каза възрастната жена в предаването „Преди обед“, в което сподели за поредния тежък удар. Тя се надява да закрепи здравето си, защото е необходима на внуците си. Въпреки че двама от тях вече са големи. Елена има сърдечно заболяване, поставена й е клапа. Миналата година оцеляла по чудо, след като изпаднала в клинична смърт. Случило се в колата, на път към сладкарница, пише „Минаха години“.

Отивали да купят торта за рождения ден на Макси. Добре, че не Елена шофирала. Визитата в колата – това е последният й спомен за този момент. Доктор по-късно й казал, че трябвало да благодари на „тоя горе“, че е оцеляла.

„Казват: „Някой път едното зло води друго...“ Дали животът е направен така – докога ще издържиш. И което ми е направило впечатление – колкото повече се справяш и казваш: „Няма да се дам!“, толкова повече идват трудности“, каза Елена.

Тя станала настойник на двамата си малки внука Макси и Нико, след като майка им попаднала в капана на алкохола и наркотиците. Преди няколко години родителката работела в заведение срещу блока и може би „там поддаде и започна да пие“, предполага Елена. Така тя знаела за алкохола, но не подозирала за наркотиците.

„Сестра й я хвана в нас, и то пред децата“, разказа Елена. Болката да гледа как дъщеря й разрушава здравето и живота си е невъобразима. Но няма какво да направи. Дъщеря й трябвало да вземе решение да си помогне. Последното, което се знае за нея е, че е била приета в болница. Това Елена научила по време на снимките на „Бригада нов дом“.

„Трудно е, но трябва да се справя... Има моменти, в които човек губи малко самообладание, но най-важното е да са заедно“, каза бабата за тежката ситуация, в която е поставена, а именно да се грижи и да е опора за малките си внуци. Тя призна, че често плаче, но се старае момчетата да не я виждат и да не усещат, когато й е тежко.

Те много я обичат

Привързани са към нея, макар че, както и самата Елена изтъкна, никой не може да замени майка им. Макси и Нико много помагат на баба си в домакинската работа. Сами подреждат стаята си, чистят, пазаруват, пишат си домашните и освен че са отличници, тренират борба. Мечтаят да станат шампиони в този спорт.

„Една сутрин станахме и видяхме, че мама я няма. Тя само пишеше и пушеше. Живеем с баба, защото мама не може да ни гледа и имаше проблеми“, сподели Макси. Последно той и малкото му братче се видели с майка си в присъствието на социални работници месец-два преди снимките на „Бригада нов дом“. Тя ги викала при себе си, а момчетата леко пристъпвали към нея, след като преди това отстъпвали назад.

Баща им преди време вдигнал скандал пред социалните работници. „След този случай и откакто спряха да се виждат в „Закрила на детето“, каза бабата, баща им не ги е потърсил. Нито питал за тях как са.“

„Искам да стана силен и да помагам на баба“, каза Нико пред камерите на Би Ти Ви. Наред с тежката си съдба той и братчето му трябвало да търпят и подигравки от някои съученици. Говорели им, че са бедни и други неприятни неща, от които момчетата се потискали. След намесата на „Бригада нов дом“ и водещата Мария Силвестър това се променило.

Уважавани от връстниците си

а и имат самочувствие и увереност в материален план. Домът им вече не е сив, със стари мебели, олющени стени и петна от стари течове. А пък от водещата Мария Силвестър момчетата научиха, че другите деца много често говорят на връстниците си лоши неща, защото някой на тях им говори такива.

„Така че когато ви говорят лоши неща и ви обиждат, да знаете, че някой не ги е обичал достатъчно или не е знаел как да ги обича“, каза им водещата на „Бригада нов дом“.

Идеята да потърсят „Бригада нов дом“ била на Макси. Още докато с Нико живеели при майка си, младежът гледал предаването и си мечтаел майсторите от бригадата да помогнат и на неговото семейство, като ремонтират апартамента, в който живеели. Когато с малкия му брат се преместили при баба си, Макси забравил тази мечта, докато един ден решили да пишат на предаването.

„Да има светлинка, свежест“ – такива били очакванията на възрастната жена за дома й след ремонта. А самата тя, изтъкна Мария Силвестър, внася светлина. Баба Елена е истински герой, на когото водещата се възхищава.

Бригадата отстрани течовете и петната от тях в хола и кухнята. Само за пет дни ремонтираха основно целия апартамент. И той се превърна в чисто нов, уютен дом.

Сбъдването на тази мечта за семейството съвпадна с 8-ия рожден ден на Нико. Мария Силвестър зарадва него, брат му и баба му с торта, а след това ги заведе в залата на ЦСКА при идолите им в борбата – Армен Назарян, който е двукратен олимпийски шампион, и синът му Едмонд Назарян – европейски шампион.

Момчетата бяха смаяни от изненадата, още повече, че получиха ценни съвети от шампионите и възможността да тренират с тях. След срещата, братята споделиха, че научили от баща и син Назарян да не се отказват.

„Когато сгрешат, да опитат пак, докато не го направят правилно.“ Баща и син Назарян похвалиха мотивацията на момчетата и изразиха увереност, че ги чака голямо бъдеще в борбата.

След това дойде дългоочакваният момент момчетата и баба им да видят преобразения си дом. Те се просълзиха от щастие, когато влязоха в апартамента.

„Виж, бабо!“, викна радостно Макси в хола и посочи леглото. Баба Елена вече няма да спи на дивана, който не е удобен за това.

„Баба, като влезе, не можа да повярва на сърцето си, че всичко в хола е променено и тя вече си има свое лично легло, на което да си спи“, каза Макси, който

не си е представял, че домът им ще стане чак толкова хубав

Той и малкият му брат вече имат гардероб. Получиха и много подаръци. Макси и Нико подскачаха от щастие, когато получиха тротинетки, за които отдавна си мечтаели, нов, по-модерен телевизор и телефони. Баба им Елена пък беше подпомогната от спонсорите на предаването с нови електроуреди, препълнен хладилник, ваучери за покупки.

„Ако искаш да ти върнат добро, и ти направи добро“, каза Нико какво е запомнил от срещата с Бригадата и водещата Мария Силвестър.

„Вярвам, че всичко може да бъде наред. Просто трябва малко време“, уверен беше Макси.

Всяка седмица братята разговарят с психолог. Въпреки тежката си съдба, не губят надежда. Черпят я от големия си брат, който е неотлъчно до тях, братовчед си и баба си.

„Дано съм жива да ги видя абитуриенти. Да ги изпратя“, каза баба Елена.

След поредния удар от живота, тя повтаря на внуците си, че не трябва да се предават, че трябва да продължат напред.