Срокът й на годност изтече: Лили се пенсионира!

В миналото Васа Ганчева, която беше сред най-ярките и безкомпромисни тв критици у нас, изрече думите, че всяко нещо има срок на годност, насочвайки ги към Лили Иванова. Днес, години по-късно, тези думи сякаш се сбъдват, тъй като времето на Лили на сцената изтече и тя преминава в заслужена пенсия.

Една епоха в българската естрада е на път да приключи. След повече от шест десетилетия концертна дейност и хиляди изяви у нас и по света настоящото национално турне ще бъде последното в кариерата на Лили Иванова. Това стана ясно само месец след втория й голям концерт в парижката зала „Олимпия“. Първият й спектакъл там бе през 2009 г.

През 2027 г. изпълнителката на „Ветрове“, „Щурче“, „Присъда“ и още десетки вечни хитове няма да прави турне. Тя е предвидила само пет ексклузивни концерта в четири града – София, Пловдив, Варна и Бургас. Това ще бъдат единствените й големи сценични срещи с публиката през годината, а за билетите вече е създадена специална система за ранна регистрация на феновете.

Решението на певицата предизвика силен отзвук сред почитателите й, за които отдавна е много повече от любима изпълнителка – тя е символ на перфекционизъм, силно артистично присъствие и висок професионализъм.

През тази година естрадната прима ще се срещне с хилядите си фенове в страната за последен път в рамките на мащабно национално турне. В програмата й предстоят още концерти в Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол.

Макар официално никъде да не се използва думата „пенсиониране“, посланието е повече от ясно – Лили постепенно затваря една от най-впечатляващите концертни глави в историята на българската популярна музика. След 2027 г. вниманието на нейната фондация ще бъде насочено към различни културни и благотворителни инициативи.

Малцина изпълнители в света могат да се похвалят с кариера, продължила толкова дълго. Лили пее от началото на 60-те години на миналия век. След успешно прослушване в тогавашната „Концертна дирекция“ младата певица получава шанс за участие в турне в Румъния редом до вече утвърдени звезди като Емил Димитров и Ирина Чмихова. Именно оттам започва нейният възход на сцената. Изявите й в Букурещ предизвикват огромен интерес, а румънската звукозаписна компания Electrecord издава първата й дългосвиреща плоча – събитие, което остава в историята като единствения дотогава подобен албум на български поп изпълнител. Следват телевизионни участия, фестивали и първите големи успехи извън България.

Година по-късно българската публика се влюбва в таланта на Лили на концерт в зала „Универсиада“, където първоначално е поканена като подгряващ изпълнител. Малко след тази изява певицата вече е сред най-търсените имена в българската естрада.

Оттогава до днес нейните песни продължават да вълнуват няколко поколения българи. Докато много нейни колеги отдавна са се оттеглили от сцената, Лили Иванова, макар и на възраст над 80, продължи да пълни най-големите зали в страната, правейки мащабни събития. През последните години билетите за нейните концерти се разпродават месеци предварително, а интересът към изявите й остава впечатляващ дори сред по-младите поколения.

Около възрастта на певицата от години съществуват различни версии. На 24 април тази година според официалната информация Лили навърши 87 години. Макар Вечната Амбър да се придържа към теорията, че е родена през 1939 г., всъщност някои факти сочат, че по времето на социализма рождената дата в паспорта й е била променена, а тя подмладена. Истинската рождена дата на изпълнителката на „Ветрове“ всъщност била 24 април 1934 г., което би означавало, че сега тя е навършила цели 92 години. Основното доказателство, подкрепящо теорията, че Лили е 34-ти набор, са свидетелствата на нейната кума Лидия Станчева.

Каквато и да е истината, едно е безспорно – малко артисти в Европа и света могат да се похвалят с толкова дълъг и активен сценичен живот. През годините Лили преживя политически промени, музикални моди, смяна на поколения и технологични революции в шоубизнеса, но остана сред най-слушаните съвременни български изпълнители.