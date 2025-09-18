ТАЕН чат издаде победителите в „Ергенът – Любов в Рая“ (Неочаквана двойка)

Чат във Вайбър, публикуван в тайна Фейсбук група, издаде кои са победителите в „Ергенът – Любов в Рая“, научи първо Intrigi.bg. Една от най-неочакваните двойки ще си тръгне с годежен пръстен, но дали ще останат заедно и след това или ще сме свидетели на поредната провалена двойка в романтичното риалити?

Става въпрос за не особено атрактивните Филипа и Йовица, които имат неразбирателства още от началото на предаването. Въпреки търканията помежду им, Филипа ще получи пръстен от македонския художник, става ясно от разговор във Вайбър между биоложката и неизвестен събеседник.

„Декември месец, когато вече ще е свършило предаването, ще трябва да ходя по подкасти и участия. Ще ми викат: Тоя откъде се появи сега?! Получавам пръстен от един, а изведнъж съм с друг“, киска се Филипа в чата.

Филипа и Йовица се „мачнаха“ още в началото на „Ергенът – Любов в Рая“, но далеч не са от най-обсъжданите двойки, нито любимци на зрителите. Биоложката, която се изявява като козметолог, смята, че художникът твърде много я притиска на моменти и дори се беше отдръпнала от него.

Явно в крайна сметка двамата са успели да изгладят отношенията си, но уви – само до края на предаването. Както става ясно от Вайбър чата, двамата скоро след финала са се разделили, а Филипа е започнала нова връзка. Дали избраникът е именно събеседникът от чата, не става ясно, но се вижда, че биоложката към днешна дата е блокирана от него във Вайбър.