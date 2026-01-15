Тафкова избухна: Няма нищо секси в това да се надупчиш отзад с чужда гняс https://hotarena.net/laifstail/tafkova-izbuhna-nyama-nishto-seksi-v-tova-da-se-nadupchish-otzad-s-chuzhda-gnyas HotArena.net

Огромни дупета, цъфнали като магарешки бодил върху нежни и слаби женски тела… Задници, надупчени с чужда гняс, бразилски дупета ала Ким Кардашиян, които вече доказано не само вредят на здравето, но и може до доведат до летален изход, пише Jilo.bg.

Срещу тази безумна тенденция скочи и Мис България Венцислава Тафкова след последния бум от злощастни инциденти сред родни звезди заради уголемяване на дупета.

„Никога не съм харесвала модата на „бразилските“ дупета, която наложиха Кардашиян. Не виждам нищо секси или момичешко в едно крехко, красиво женско тяло с огромен задник, направен от чужда мазнина или надупчен с филъри. За мен това не е естетика, а крайност“, категорична е Тафкова.

Един от най-фрапиращите примери за тази опасна мода е моделката Моника Валериева, която бе на косъм от смъртта, след като поставените филъри й докарват тежка бактериална инфекция.

От ужаса на бразилското дупе проплака и риалити звездата Лили Ангелова. „Клюкарката“ развила алергична реакция, след което филърът мигрирал към тазобедрените стави. Красавицата и сега продължава да се бори с проблемите от ненужната естетична пластика.

Може би именно тези случаи провокираха моделката Венцислава Тафкова да се развихри в социалните мрежи:

„Напоследък модата се изврати жестоко. Преди всички обвиняваха моделите, че били прекалено слаби — жени, които спортуват, хранят се здравословно и се грижат за телата си. Днес обаче никой не говори за другата крайност: как млади момичета се тъпчат с боклуци, които водят до куп болести, или се инжектират със спринцовки в задниците си, само за да приличат на Кардашиян“, недоумява една от най-популярните носителки на короната у нас.

Самата тя бе набедена, че си е правила интервенция за уголемяване на дупето, но отрече, а след този пост вече можем да сме сигурни, че Тафкова е сред най-върлите противници на филъри в дупето.

„Смятам, че не модата е определяща, а класата, вкусът и стилът на жената. Те са това, което остава, когато трендовете отминат“, уверена е модната икона.