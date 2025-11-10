Тафкова се облече с маркови дрехи за 8 бона, а пак ходи гола https://hotarena.net/laifstail/tafkova-se-obleche-s-markovi-drehi-za-8-bona-a-pak-hodi-gola HotArena.net

„От студ умри, гъзар бъди“ е любима „сентенция“ на родните звездни дами и те упорито се придържат към нея, без значение от атмосферните условия. Финансовите възможности също не играят роля и пример за това е Мис България Венцислава Тафкова, която обожава да демонстрира марковия си начин на живот.

В едно от последните си сторита изгряващата фолк певица се щракна от асансьора облечена в дрехи за близо 8000 лева. И в същото време – почти гола!

Пловдивската амбиция е метнала топла жилетка на достъпната за малцина марка Miu Miu, в комбинация с не по-малко тузарски обувки на бранда Balenciagа, като само кашмиреният пуловер е на стойност 5500 лева, показа проверка на Intrigi.bg. Маратонките пък се продават за 2 бона на сайта на модния гигант.

Целият този марков арсенал Тафкова е комбинирала с късо над коленете спортно лятно клинче, крайно неподходящо за мъгливото и студено време навън.

Къде е тръгнала толкова гола пловдивската моделка, така и не успяхме да разберем, но пък за сметка на това е с топла жилетка на Miu Miu… Под която разбира се – също е гола. Явно има кой да я топли…