Тежка травма в кръста мъчила Сара на Папи Ханс 6 месеца

Актрисата Сара Драгулева, която широката публика познава най-вече като половинката на певеца Константин Трендафилов – Папи Ханс, разкри подробности за нелек здравословен проблем, който е преобърнал ежедневието ѝ през последните месеци. Блондинката призна, че в началото на годината е получила сериозна травма в кръста, която на моменти я е оставяла почти неподвижна. Откровението дойде чрез социалните мрежи, където младата звезда разказа за един от най-трудните периоди в живота си.

Болката била толкова силна, че имало дни, през които Сара едва успявала да се придвижва. Ситуацията се отразила не само на ежедневието й, но и на професионалните ѝ ангажименти като актриса. „Понякога не можех да ходя. Не можех дори да се поклоня след представление”, признава Драгулева.

Тя постъпила глупаво, като само седмици след травмата заминала на ски ваканция, макар че тялото ѝ ясно показвало, че се нуждае от почивка. Шест дни Сара карала ски, стискайки зъби срещу болката. Вечерите обаче се превръщали в истинско изпитание. „Лежах на твърдо на земята, защото това беше единственият начин да поспя поне няколко часа“, споделя блондинката.

Последвали 6 месеца на възстановяване, ограничения и принудителна пауза от тренировките. За човек, свикнал да бъде активен и постоянно в движение, това се оказало сериозен удар и по психиката. Сара признава, че дълго време не е могла да се върне към нормалния си ритъм на живот.

Наскоро обаче дошла голямата победа. След шестмесечно прекъсване актрисата отново прекрачила прага на фитнес залата. След четири последователни тренировки усещала напрежение във всяко мускулче на тялото си, но този път болката била вдъхновяваща. „Не мога да ви опиша колко е хубаво това усещане. Сякаш никога не съм спирала!” признава Сара.

По време на дългото възстановяване тя открила и нещо, което според нея е помогнало не само на външния ѝ вид. Драгулева разкри, че ежедневно е консумирала билков чай от коприва, джоджен и мента. Първоначално започнала да го пие с надеждата да подобри състоянието на косата си, но впоследствие забелязала и други промени. По думите й след около две седмици целулитът, натрупан през месеците на обездвижване, започнал значително да намалява. Сара смята, че комбинацията от билките е повлияла благоприятно на хормоналния баланс на организма й. „А, да, и косата ми порасна с три сантиметра за два месеца, но това не е важно”, шеговито добавя блондинката. Неотдавна красавицата призна, че е решила значително да намали зависимостта си от външния вид и козметиката. Вместо да купува нови продукти и да прекарва все повече време пред огледалото, тя предприела неочаквана крачка – почти напълно се отказала от ежедневния грим. Според Сара в определен момент външността започнала прекалено силно да влияе върху настроението и самочувствието ѝ. „Осъзнах, че прекалявам. Визията започваше да определя настроението ми!, сподели актрисата. Първите дни без грим били необичайни и дори леко неудобни. Постепенно обаче свикнала да вижда истинското си лице и да приема несъвършенствата си по-спокойно.

Макар че залага на естественото излъчване, Драгулева не крие, че е прибягвала до някои естетични корекции. Последната промяна предизвика сериозен интерес сред последователите й. Актрисата се раздели с една от най-разпознаваемите черти на усмивката си – характерната диастема между предните зъби. Дълги години тя определяше това разстояние като свой личен почерк и отличителен белег. В крайна сметка обаче решила да заложи на естетичен бондинг и да затвори разстоянието. Сара не крие и други дискретни корекции във външността си. Устните й са леко оформени, а бюстът е коригиран с малки импланти, които подчертават фигурата ѝ, без да изглеждат натрапчиво.

В личен план връзката й с Константин Трендафилов продължава вече 6 години. Любовната им история не започва с бурна романтика, а с приятелство, което постепенно прераства в нещо по-сериозно. Двамата неведнъж са признавали, че първата им целувка далеч не е била като по филмите, но точно спокойната основа на отношенията им е причината връзката да издържи на редица изпитания. Едно от тях настъпва по време на пандемията, когато Папи Ханс преминава през тежък период, белязан от професионални разочарования и депресивни състояния. Тогава Сара остава до него и му помага да преодолее кризата. Връзката им преминава през временна раздяла, но чувствата се оказват по-силни от трудностите. С днешна дата Драгулева продължава да работи активно, да развива кариерата си и да подкрепя приятеля си Константин в професионалните му начинания.