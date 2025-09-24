УРАГАН: Киара влиза в „Ергенът: Любов в рая“

Тв ефирът се готви за истински ураган! Скандалната и винаги провокативна певица Киара влиза в новото риалити „Ергенът: Любов в рая“.

Зрителите я помнят добре от участието ѝ в третия сезон на „Ергенът“, където певицата се превърна в една от най-обсъжданите участнички. Красавицата тогава изживя истинска драма пред камерите – любов, сълзи и разбито сърце, когато не получи последната роза. Но вместо да изчезне от светлината на прожекторите, Киара използва опита си и се завърна по-силна от всякога.

Оттогава тя не спира да гради кариера – прави хит след хит, качва клипове, които събират хиляди гледания, и изцяло успя да се наложи като име, за което всички говорят. Най-новият ѝ успех е дуетът с Андреа – песен, която поначало е била писана за Галена, но в крайна сметка Киара и Андреа я изпяха и вече взривиха мрежата.

Пътят ѝ обаче невинаги е бил лек. Някога обещаваща спортистка, Киара преживява тежка травма и 23 шева слагат край на кариерата ѝ. Но както самата тя признава: „Това ме направи по-силна“. Днес тя използва упоритостта си не в спорта, а в шоубизнеса.

А сега идва ред на ново предизвикателство – любов и интриги под слънцето в рая. Всички се питат: към кого ще се ориентира Киара? Известно е, че тя има слабост към русокоси, синеоки мъже. А в предаването такъв има само един – Вальо.

Едно е сигурно – Киара няма да стои на заден план. В предишния сезон тя бе сред най-ярките участнички, винаги във вихъра на събитията, винаги обект на клюки и завист.