В разгара на ВОЙНАТА: Антония Петрова забегна в Дубай!

Носителката на титлата „Мис България" Антония Петрова-Батинкова замина за Дубай въпреки опасността от разрастване на войната в Близкия Изток.

Блондинката отиде на топло заедно със своя съпруг Ивайло Батинков, като посочи в социалните мрежи, че целта на пътуването им работен ангажимент, без да посочва какъв, пише "Телеграф".

„След силен ски сезон имахме нужда от повече слънце", написа Антония под публикация със снимки, на които позира по бански в басейн на фона на небостъргачите Дубай. Тя сподели със своите последователи и приятели редица кадри от гостуването в топлата страна и разкри любимите си места там. "Дубай тази пролет беше работен, както всяка година, но малкото свободно време прекарахме в любимия ни Cest la vie". За заведението каза: „Добра храна, гледка към Burj Khalifa и място, където срещите естествено продължават вечерта. Когато сме в Дубай това е изборът".

Шопинг

Въпреки натоварения си график и слънчеви бани край басейна „Мис България" е намерила време и за шопинг, разбира се. Тя е посетила любимите си модни бутици и със сигурност си е тръгнала с нови придобивки. Въпреки имали време за себе си, Антония и Ивайло споделят, че им липсват трите деца. „Споделям едно кратко бизнес пътуване до Дубай, наситено със срещи, събития и много динамика, но планирано така, че да не ни отделя за дълго време от децата."