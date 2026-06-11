Валя Балканска: Българите сме уникум – Обичаме да съдим, да набеждаваме, да обиждаме!

„Макар и вече да съм на години, стоях до последно да гледам и подкрепям нашето момиче!“, с тези думи Валя Балканска коментира победата на младите успехи на младите български таланти, които според нея дават надежда на страната ни.

Певицата, чийто глас полетя в Космоса с „Излел е Дельо хайдутин“, признава, че е гледала финала до самия край и е преживяла емоционално триумфа на младата изпълнителка.

„Такъв човек му се радвам. Плаках за това нещо и стоях до края да гледам момичето, да му се радваш, да му се гордееш“, споделя пред „България Днес“ Валя Балканска. Според нея Дара е доказала, че с труд и постоянство човек може да постигне всичко въпреки съмненията и нападките. „Упорита е. Упорита и с нейния труд си спечели вниманието, уважението и всичко“, казва фолклорната легенда.

Балканска не скри огорчението си, че талантите българи често не получават достатъчна подкрепа от държавата, въпреки че прославят името на България по света.

„Карлос Насар – никой не излезе да му даде някакви пари, а толкова труд е хвърлил, Дара – пак никакви пари. Как да поддържаме културата в тая държава, ако държавата не помага на такива хора? Те прославят държавата“, категорична е певицата.

Балканска даде за пример не само Дара и олимпийския шампион Карлос Насар, но и младите ни волейболисти и гимнастички.

„Как да няма да се радвам? Нашите волейболисти, гимнастичките. Хубостта се показва, когато човек умее, когато се труди и когато има защо“, казва още Балканска.

Родопската певица е убедена, че младите са бъдещето на България и трябва да бъдат насърчавани, а не унижавани и обиждани.

„Нека да пробиват децата, само напред. Не може една стая да я мацаме само зелено. Ще туриш червена или синя. Как искат всички на едно място да тъпчат и да мълчат?“, казва Балканска по повод критиките към песента на Дара, която раздели мненията след победата на България.

Според певицата българинът често прибързва да съди и да напада успелите.

„Ние сме за това уникум – да набеждаваме и да обиждаме. Българинът много обича да съди“, казва с тъга Балканска.

„Моята песен отиде в Космоса и аз не съм горда, че аз съм изпълнителката. Горда съм, че българска песен намери място там“, завършва легендата.