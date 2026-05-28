Бащата на Десислава: Дъщеря ми и Събков да си сърбат попарата!

„Невероятно представяне... Ха-ха! Гордея се с представянето ѝ като готвач, ама другите неща можеше да ни ги спести“, каза пред „Ретро“ бащата на Десислава – Христо Трифонов, който заедно със съпругата си Корнелия беше част от най-известната двойка в „Биг Брадър Фемили“ преди години.

Според него проблемите между дъщеря му и нейния партньор Елвин са били известни на семейството още преди старта на кулинарното риалити.

„Не сме имали никакъв проблем с това да се раздели с бащата на децата си. Ние виждахме, че Елвин ѝ е малко като трето дете. Беше ѝ наистина трудно. Грижеше се и за него, и за всички останали. Сега я разбираме – и ние сме били в затворено пространство в риалити и знаем какво е. Там чувствата са обострени, а един месец се равнява на една година. Но все още не приемам, че го направи по телевизията. Нямаме против нищо от случилото се, но просто трябваше да се изчака един месец“, призна Христо Трифонов.

Той не скри, че за него ситуацията е била тежка:

„Не ми беше добре да гледам цялото това нещо. Радвам се, че форматът свърши. Лошото е, че ние знаехме много по-рано. Още преди да започне излъчването аз бях разбрал. Не ми беше лесно изобщо. Единственият съвет, който ѝ дадохме от нашия опит, беше поведението ѝ да е перфектно, защото ще я гледат под лупа и заради нас. Наистина не очаквах да ми го сервира по този начин. Не трябваше да е по телевизията. Трябваше да устоят... Но така е станало“, допълни той.

След края на предаването отношенията между Десислава и Илиян Събков се задълбочили много бързо и двамата вече живеят заедно в Поморие, където семейството на Трифонови има ресторант. В социалните мрежи те публикуват клипове, в които готвят заедно и показват ежедневието си като двойка.

Двамата работят активно и върху професионалното си развитие. По информация на техни близки те обикалят различни ресторанти в страната, за да събират идеи и да направят подобрения в семейното заведение.

Това потвърди и баща ѝ Христо Трифонов:

„Събков ще бъде при нас през лятото. Като е готвач, поне това да свърши! Ха-ха! Докъде ще стигнат отношенията им – те ще си покажат. Но така или иначе той ще бъде тук, при нас, и ще работи. В момента правят новото меню за ресторанта. Като са надробили попарата, да си я сърбат! Ха-ха! Тук са, ще си работят, а времето ще покаже.“

Очакванията на семейството са ресторантът да бъде обновен и да привлече повече клиенти през активния летен сезон, като заложат на по-високо ниво на обслужване и изцяло ново меню.

Семейството на Събков също постепенно се адаптирало към новата, макар и сложна ситуация. Родителите му започвали да приемат факта, че синът им живее с жена с две деца. Според слуховете обаче те тайно се надявали връзката да е временна авантюра и скоро той да поеме по нов път.

Най-тежко ситуацията понесъл бившият партньор на Десислава – ирландецът Елвин, с когото тя има две деца. Той напуснал родината си, за да бъде с нея, но връзката им не издържала. Въпреки раздялата двамата решили да поддържат нормални отношения в името на децата.