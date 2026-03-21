ВЪРНАХА СЕ! Тризначките бръмчат из Благоевград! (СНИМКА)

Румен Димитров
2191
ВЪРНАХА СЕ! Тризначките бръмчат из Благоевград! (СНИМКА)

Румен Димитров
2191

Ден след като кацнаха със самолет във Варна две от прочутите риалити звезди от „Биг брадър“ – тризначките Вяра и Надежда, се появиха в центъра на родния Благоевград, видя репортер на „Телеграф“.

Двете успяха да се завърнат от Албиона, след като служители в българското посолство ги съжалили и им събрали пари за самолетни билети до родината.

Излагация 

Това е станало дни след като обиколиха социалните мрежи със скандален клип под прозорците на Уестминстърското абатство в Лондон. Там двете звезди от „Биг брадър“ излагат България, говорейки на лош английски, смесен с български думи, изпълнени с обиди към кралското семейство и полицията на Острова.

Това се е случило по време на ежегодната служба за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство, където през 2011 г. принцът на Уелс се венча за любимата си Кейт Мидълтън.

Обиколка 

По информация на  "Телеграф" журналистът Десислава Димитрова, която от години живее на Острова, е потърсила помощ от дипломатическата ни мисия там, след като риалити героините не останаха незабелязани от стотици британци и гости на английската столица. Освен поведението им външният им вид също изглеждаше, меко казано, притеснително.

В петък Вяра и Надежда бяха забелязани да обикалят по магазини и кафенета в центъра на Благоевград. И двете бяха заложили на спортни клинове. Едната носеше пратка от куриерска фирма. Изглеждаха видимо доволни и спокойни, което е в контраст с вида им отпреди дни в Лондон. 

Настанени са в жилищен блок в квартал „Еленово“, споделиха за „Телеграф“ служители на „Социално подпомагане“ в областния център на Пиринско. Става дума за двата съседни апартамента, които при раждането им са дадени от бившия Първи Тодор Живков на майка им като многодетна майка с пет деца - освен сестра си Любов, имат и двама братя. Според съседи майка им обаче живее в Лондон при Любов, която е щастливо омъжена в английската столица.

