Великденско чудо! Брадърката Елена забременяла след спонтанен аборт

Истинско великденско чудо сполетя Елена от последния сезон на "Биг брадър". Красивата и амбициозна ексучастничка обяви, че очаква първото си дете. Брюнетката сподели емоционален кадър с ултразвук в социалните мрежи и написа кратко, но красноречиво послание: "1+1=3".

Новината идва като ярка светлина след тежък период в живота на Елена. По време на участието си в предаването хубавицата откровено разкри една от най-болезнените си травми - спонтанен аборт в четвъртия месец, случил се едва преди няколко месеца.

"Няма ясна причина - казаха, че най-вероятно е генетично. Просто плодът не е успял да се задържи", сподели тя тогава на бременната участничка Стефани със сълзи в очите.

Един от най-големите скандали на сезона бе решението на Стефи да влезе в предаването и да скрие от продукцията и участниците, че е бременна. Това предизвика буря от критики от зрителите и съквартирантите, особено след като още в първите дни участниците бяха подложени на тежки условия - студ, липса на храна и нощи навън.

Когато истината за бременността излезе наяве, Елена реагира най-емоционално. Разтърсена от собствената си загуба, собственичката на бизнес за дрехи не скри болката и тревогата си:

"Това е най-хубавото нещо, което може да ти се случи. Има жени, които дават мило и драго за това", разля се Елена пред обърканата Стефани.

Връзката на Елена с дългогодишния й партньор Адриан - с когото са заедно повече от 15 години - преминава през тежкото изпитание и точно той се оказва нейната опора в най-трудния момент. След напускането си от предаването темпераментната дама се обясни в любов на своята половинка:

Елена и Адриан сбъдват своята мечта след дългогодишни опити

"Минахме и през това и не загубих себе си, защото той ме държеше изправена! Очаквам следващото ни приключение заедно. Обичам те!".

Елена и половинката й все още не са предприели важната крачка към брак, но песента, която бъдещата майка избра, за да съобщи щастливата вест за бременността, изобщо не е случайна. В парчето се пее: "Къде е моят съпруг? Защо му отнема толкова време да ме открие", с което чаровницата директно намекна на любимия си, че вече е време и за сватба