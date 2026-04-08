Вениамин се срамувал от името си като малък! (Паник атаки му докарват сериозни проблеми)

Каролина Церовска
217

Вениамин, певецът, който придоби широка популярност с участието си в „Като две капки вода“, направи разтърсващо признание пред Мариан Станков – Мон Дьо в новия епизод на подкаста „Храмът на историите“.

Изпълнителят се върна към трудни моменти от живота си и към най-голямата си травма – загубата на вуйчо му. Това се случва, когато Вениамин е само на 13 години. Той разказва и за тежестта от бедността, която е усетил в детството си, както и за борбата с килограмите, а оттам и със здравето си.

„Като малък много се срамувах от името си, защото беше различно“, признава той. С времето обаче осъзнава, че именно тази различност го изгражда. „Сега съм благодарен – усещам, че то носи сила и присъствието на Бог в живота ми.“

Той говори открито за вярата си – нещо, което според него не винаги се приема лесно. „Опитвам се да не позволявам този нечист свят да ме докосва“, казва изпълнителят. Още преди интервюто с Мон Дьо той се обръща към Бог за сила и увереност да бъде искрен, защото вярва, че най-важното е да говориш истината – дори когато е трудна.

Зад тази зрялост обаче стои тежко детство. Вениамин израства в малкия квартал Крайморие в Бургас в семейство, посветено на вярата. Родителите му проповядват, но това не носи финансова сигурност. „Живеехме трудно. Имало е моменти, в които нямахме какво да сложим на масата“, спомня си той.

Най-разтърсващата част от разговора е когато Вениамин признава за загубата на вуйчо си, който е бил убит. Певецът не навлиза в подробности, като казва единствено, че убийството е било изключително хладнокръвно и че извършителят е излязъл на свобода само 5 години по-късно, пише "Галерия".

Изпълнителят споделя как на 13 години е трябвало да поеме и огромната отговорност да бъде глава на семейството. По това време баща му не е бил в България, а майка му е била на легло. Вениамин е трябвало да бъде нейната най-голяма опора и като баща за по-малкия си брат. Основната му цел е била да вдигне майка си на крака.

Всичко това го довежда до тежки паник атаки, качване на цели 20 килограма, а оттам и сериозни проблеми с кръвното. Въпреки това Вениамин проявява огромна сила и успява да се пребори със здравословните трудности и да се върне отново към музиката, която е неговото спасение.

Днес бедността е оставила траен отпечатък върху него и той признава, че най-големият му страх е да не остане без средства. Но не забравя, че дори в най-тъжните моменти на недоимък е бил благодарен и се е опитвал да бъде щастлив.

 

Бивш от МВР76

преди 19 минути

Защо мило момиче надежда дойчева защо сакаш за "педофолия" да ме натикаш у един от най злокобните затвори(бобовдолскио). Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай.

Мангалката дойчева

преди 18 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос. Откъде го вадиш това самочувствие.

Мангалката дойчева

преди 18 минути

