Вижте как Дара ще ни представи на "Евровизия" (СНИМКИ)

Вече е ясно с какъв аутфит ще ни представи Дара на "Евровизия". Родната изпълнителката направи първата си репетиция на сцената във Виена така, както ще излезе да открие втория полуфинал на конкурса на 14 май.

Тя е облечена с черна пола, черен колан и черни ботуши до коляното, комбинирани с къс розов топ и розови ръкавици до лактите. Като аксесоари носи колан и ръкавици.

Представянето на песента й "Бангаранга" ще бъде свързано като мотив с кукерската традиция.

Пърформънсът може да се обясни с древната българска кукерска традиция, от която е вдъхновена песента — ритуалът за прогонване на злите духове и пречистване на тъмната енергия. А когато видите лицата и движенията на тези танцьори, ще разберете защо нещо... трябва да бъде направено. Дара е героинята, натоварена да извърши ритуала.

С нарастването на интензитета Дара се освобождава от "домашната" обстановка и повежда танцьорите си със себе си. Българската делегация буквално е пренесла този "дом" на сцената в стил "Магьосникът от Оз", а още магия предстои! Следващата част от песента, която е музикално преработена, представлява експлозивно изпълнение, символизиращо прогонването на мрака, при което хореографията се променя и разкрива още по-синхронизирани формации, разкриват организаторите.

Според тях изпълнението на "Бангаранга" напомня за две емблематични изпълнения от последните години — "Cha Cha Cha" и "Dizzy".

След репетицията от организаторите издават, че "Бангаранга" е претърпяла леки корекции в края на песента в сравнение с първоначалния запис. Крайната версия ще чуем на полуфинала на 14 май.