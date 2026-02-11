Вижте как шеф Манчев се подмлади с 18 години (Снимки)

Шеф Манчев се подмлади с 18 години. Това поне показаха свещите на тортата му. Цифрите умишлено бяха разместени и вместо на 53, каквато е реалната възраст на Манчев, той стана на... 35, пише „Филтър“.

Готвачът празнува рожден ден на 8 февруари и събра на вечеря най-близките си хора. Плътно до него бе любимата му Ива Бека, с която виновникът за партито посрещаше гостите. А звездно присъствие не липсваше. Сред поканените бяха водещата на „Игри на волята“ Ралица Паскалева със съпруга си - бившия волейболист Теодор Салпаров, Петко Димитров и жена му Яна, фолк певицата Анелия. Като добър син, шеф Иван Манчев не пропусна да благодари на майка си за всичко, което е направила за него, и й целуна ръка.

Съвсем скоро по Нова телевизия готвачът ще пусне новите епизоди на риалитито „Кошмари в кухнята“. Той издаде, че в този сезон зрителите ще видят по-различна страна на ресторантьорския бизнес, както и доста скандални ситуации.