Вкараха Азис в затвора

Клип на Костинбродския славей как пее в имитация на затворническо общежитие взриви милионната му аудитория

Клип на Азис с надпис "пее в затвора", взриви тези дни социалните мрежи. Милионната аудитория на попфолк идола от всички възрасти наводни с коментари интернет, вариращи от бурно одобрение до брутално неглижиране на появата на Костинбродския славей зад решетките.

Самият главен герой на видеото, потресло половин България, не обели и дума за коментар. Но "България Днес" се добра до истината, че каквито и да са реакциите, Азис никога не е пял в нито един български затвор! Надписът на въпросното видео е подвеждащ, ала за съжаление нито един фен на изпълнителя на "Хабиби" не е заподозрял ако не съзнателната измама, то поне опита за подгряване на интерес чрез заблуда. Пък който се хване!

Според авторите на спекулацията Азис изпълнява хита "Елена, Елена" зад решетките

Истината е, че клипчето, на което провокативният певец извисява глас на парчето "Елена, Елена, дете на дивата пустиня", е илюстрация към ролята на Азис в епизод на тв сериала "Столичани в повече", проучи вестникът. Авторите на спекулацията обаче са заложили на късата памет на хората, защото сюжетът с "Азис в затвора" се появява в серия на "Столичаните" през вече далечната 2014-а. Оттогава изтече доста вода, а и самата попфолк звезда записа още десетки провокативни видеа, макар и не толкова скандални като в зората на кариерата му, превърнали го в мерна единица за ексцентризъм в родния шоубизнес.

За да подгрее вниманието на зрителите към ролята си в култовата поредица, Костинбродския славей се снима в затворническа униформа в компанията на БГ актьор, също дегизиран като пандизчия, който му акомпанира на тарамбука. Видеото обаче не е включено в самия сериал, а и Азис никога не е споделял в медиите подробности за него.

Въпросното видео, което разбуни духовете тези дни, е реализирано в имение на приятел на изпълнителя на "Сен Тропе", като за целта е изграден специален декор, пресъздаващ обстановката в затворническо общежитие. Декорът в клипа обаче силно наподобява пандиза в "Столичани в повече". Снимането му е било при минусови температури, но и Азис, и "съкилийниците му" не само стоически издържали на изпитанието, но като добри актьори успяват да демонстрират плажно настроение във видеото.

От публични признания на майката на Азис - Гергина, и на самия певец обаче е известно, че той идва на бял свят в Сливенския затвор преди 47 години. През 2019-а Гергина разказа в предаването "Ничия земя", че попада зад решетките поради семейни обстоятелства, свързани с баща й. Тя искала да абортира, но не могла заради напредналата бременност. "Писано си беше да не го махна, да се роди в затвора", сподели тогава майката на попфолк идола.