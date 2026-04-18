Владо Пенев РАЗКРИ: Бях смотан, пъпчив и комплексиран в училище! Избрах ВИТИЗ, защото ми е по-близо

Не ми беше важно да съм актьор, избрах ВИТИЗ, защото ми е по-близо, спомня си звездата от "Под прикритие"

Свито, скромно, че дори смотано момче бил в училище популярният актьор Владо Пенев.

"Бях комплексиран, пъпчив, несимпатичен. Не се водех от вървежните", спомня си звездата от "Под прикритие" в подкаста "ИЗВЪН Райската градина с Ева"

Може би заради външния си вид - артистът въобще не си представял, че ще "гори" в киното и театъра. Мечтите му били съсредоточени в сферата на археологията, на която и до днес гледа с интерес.

"Кандидатствах първо история и ме приеха. След това подадох документи за ВИТИЗ - изобщо не ми беше важно. И там влязох и трябваше да избера едно от двете, защото ми предстоеше да ходя в казармата. Тогава, за да реша, измерих с крачки колко е разстоянието до двата университата. До ВИТИЗ бе по-близо и така записах актьорско майсторство", признава Пенев, който цял живот живее в апартамент на жълтите павета.

Пенев бил толкова притеснителен, че дори не отишъл да се запише в школата сам.

"Беше ме много срам", спомня си ветеранът, който с времето успява да се пречупи.

До института Владо стигал едва за няколко минути и дори не знаел къде се намират тоалетните там.

"Никога не съм имал шкафче, където да си оставям дрехите, с които съм дошъл. Ходех си с работното облекло от вкъщи, прибирах се, взимах си душ и излизах", споделя още тв любимецът.

Неговите родители гледали с доза забава на решението да пробива на сцена. Особено цветущо го "мотивирзала" съседката му леля Снежа - внучка на големия писател Цанко Церковски.

"Ти си толкова задръстен! Дори няма да отидеш на кандидатстудентски изпити", казвала му дамата, но не била права.

С годините в класа на професор Николай Люцканов и асистент Маргарита Младенова Пенев заобичал изкуството и успял, с доста усилия, да си повярва, че може.

"Когато завършихме, професорът ми написа: "Такъв път има пред Вас... не ме разочаровайте", спомня си Пенев, който не посрамва преподавателя си и до днес.