Волейболистът Гоцев работи за бебе, най-секси учителката надъхва Скримов (СНИМКИ)

За предстояща сексваканция се готви капитанът на волейболния "Левски" Светослав Гоцев. 35-годишният блокировач стана шампион със "сините" за трета поредна година, след което обяви край на славната си спортна кариера.

Той и съпругата му Магдалена вече мислят за предстоящата романтична почивка в чужбина, на която ще работят за второ дете, издават близки до семейството. Бившият национал на България стана баща на момиченце преди 3 години. Тя носи името Зарина и вече мечтае да стане кака на братче или сестриче. Гоцев и половинката му се ожениха през лятото на 2021 г. на стилна церемония в Поморие, а сред гостите бе по-голямата част от националния отбор по волейбол. След това Светльо и Маги изкараха меден месец на Сейшелските острови. Засега не е ясно кое местенце са избрали за почивката си това лято. Съпругата и щерката на волейболиста бяха плътно до него при успеха с 3:2 срещу "Нефтохимик" в Бургас, след който "Левски" вдигна титлата.

Дъщерята носи късмет на волейболиста / Снимка: Startphoto

"Искам от сърце да изразя благодарността си към всички фенове за непрекъснатата подкрепа във всеки миг! Вие сте съществена част от всичко, което успях да постигна. За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от този отбор. "Левски" не е просто клуб - това е идея и принадлежност, която ще нося в сърцето си завинаги!", сподели прочувствено Гоцев. Централният блокировач, роден в град Брезник, направи успешна кариера във Франция, Германия, Италия, Иран и Русия. Със "сините" той спечели 7 трофея за 5 сезона. От клуба го дариха със специална фланелка след триумфа в Бургас.

Определяната от мнозина за най-секси учителка - Силвия Зубева, надъхала Тодор Скримов да продължи кариерата си в "Левски". Другият голям и опитен лидер на шампионите освен Гоцев ще продължи да играе за "сините" и през следващия сезон. 36-годишният посрещач дори бе избран за MVP на сезона, в който наниза над 100 аса.

Тодор и Силвия Скримови

Скримов също се радва на женско царство у дома. Той и Силвия са горди родители на две дъщери - Ася, родена през август 2017 г. и Тея, родена през септември 2021 г. Станалата популярна начална учителка от столичното 119 СОУ "Акад. Михаил Арнаудов" е сред най-верните фенове на съпруга си. Хубавицата рядко пропуска мач на "Левски", на който да не е в залата. Тошко и Силвия догодина ще празнуват 10-ата годишнина от сватбата си.

Скримов с двете си щерки