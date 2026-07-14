Всички говорят за морския апартамент на близначката Влади! (Уютно, уникално място - СНИМКИ)

Владислава от популярното дуо Alex&Vladi показа морския си дом и неочаквано предизвика вълна от положителни реакции в социалните мрежи. Причината е проста – за разлика от повечето жилища на родни знаменитости, апартаментът й не е претрупан с мрамор, златни орнаменти, дизайнерски мебели за десетки хиляди евро и показен лукс.

Вместо това Влади и съпругът й Стефан Симеонов са създали истински уютно, функционално и красиво пространство с ясно изразено морско настроение.

Основните цветове са бяло, синьо, тюркоазено и естествено дърво, а почти всеки детайл напомня за лятото и морето. В дневната впечатление прави наситената синя стена, украсена с малки снимки от плажове и пътешествия.

Всичко изглежда подбрано с вкус, но без претенции и без онова демонстративно усещане, че всяка вещ трябва непременно да струва цяло състояние.

Кухнята е малка, но използва максимално наличното пространство.

Морската тема присъства и в най-малките детайли - ратанови рамки, лампи от естествени материали и декорации в пясъчни тонове.

„На 99% приключихме с морските ремонти и най-после започваме да се наслаждаваме на дома ни така, както си го представяхме“, сподели Влади.

Тя призна, че първите дни от престоя им са минали между майстори, довършителни работи и кратки бягства до плажа, но вече могат да се насладят на най-хубавата част – собствения си дом и възможността да готвят в него.

Бърза проверка на Intrigi.bg из брокерските агенции показа, че подобни двустайни апартаменти във Варвара, където се намира морският оазис на Влади, вървят средно около 95 000 евро.

Към тази сума трябва да се добавят ремонтът, обзавеждането, за което двойката е пръснала минимум 30 000 евро.

Така морското убежище на Влади и Стефан възлиза на около 120 000 евро. Но сумата определено си заслужава.