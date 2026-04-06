Втори син роди сексбомбата от „Хелс китчън“! Мариела Чобанова се обясни в любов

Втори син роди сексбомбата от „Хелс китчън“ Мариела Чобанова. Пеленачето е кръстен Даниел, а с бактото си Мартин вече оформят мъжкото царство вкъщи.

Кулинарката с големи гърди и издути устни дълго време криеше, че е бременна, и мнозина от обкръжението й не подозираха, че наближава щастливото събитие.

Преди няколко месеца Мариела и съпругът й Георги отпразнуваха 10-ата си годишнина, откогато са заедно, пише "България Днес".

„Когато си с правилния човек, времето не тежи. То лекува, свързва и те кара да си влюбен отново, дори и си в колапса с него, без официалности и без сценарий. Щастливо омъжена - не заради пръстена, а заради човека“, обясни се в любов брюнетката на любимия си мъж.

Любопитен е и начинът, по който двамата се загаджват.

„Бях сервитьорка в нощен клуб, Жоро беше един от клиентите ми. Много ми хареса. По принцип не излизам с клиенти, защото там идваха наркоманчета, пияници, дилъри и всякакви други боклуци. А Жоро се появи, с ризката, спретнат, висок, галантен. Опитваше да ме закача, но беше с момиче и мислех, че му е гадже. После разбрах, че му е братовчеда. След това започнах да работя в друго заведение на плажа и му се обадих. И така последваха няколко срещи, а накрая се сбрахме“, разкрива кулинарката, която грабна победата в друг кулинарен риалити - „Черешката на тортата“.

Чобанова беше една от най-запомнящите се участнички в сезон 4 на „Хелс китчън“, като още в първия епизод се появи на екран с високи токчета в кухнята. С непринуденото си поведение и ръсенето на лафове Марчела се превърна в една от любимките на шеф Ангелов.