За 7 години брак Светлана така и не разбрала, че Гущеров не работи

Светлана Василева, бивша Гущерова, реши да даде поредното си откровено интервю. Блондинката с къса памет, която забравя какво е говорила доскоро, си създаде нова версия с истини за Християн Гущеров, парите, приятелствата и нещата от живота. В подкаст бившата плеймейтка разкри, че е преминала през моменти на дълбоко отчаяние, стигайки до мисли и действия, които поставят под въпрос желанието й за живот.



По думите й болката от случилото се в брака й е била толкова силна, че дълго време не е виждала изход от ситуацията. „Правих няколко опита за самоубийство“, признава тя, без да крие колко тежко е понесла случилото се в личния си живот. Разбира се, не всички вярват на думите й, защото блондинката обича да послъгва и да си измисля.



„Титлата „Плеймейт“ ми даде слава, разпознаваемост, отвори ми много врати“, признава блондинката. В същото време обаче тя не пропусна да отбележи и негативната страна на известността. По думите й славата неизбежно води до загуба на лична свобода и до деформация на социалните отношения. „Имаш тази слава, но нямаш свободата, както нормалните хора. Трябва да се съобразяваш какво правиш, къде ходиш, какво качваш в социалните мрежи“, казва тя, като допълва, че с времето човек свиква, но цената остава висока. „Свободата малко ти я отнема. Но когато свикнеш, започваш да живееш по друг начин.“

Блондинката признава, че е преминала през период, в който е осъзнала колко трудно се различават искрените отношения от интереса, породен от известността. „Аз съм много наивен човек – на всеки вярвам. Още от първия момент го приемам за приятел и споделям всичко“, казва тя.



Това доверие обаче било поставено на сериозно изпитание. Бившата г-жа Гущерова признава: „Докато съм мислила, че са ми приятелки, те са спали с мъжа ми.“ Този момент тя определя като повратен, който я е накарал да преосмисли изцяло начина, по който избира хората около себе си.

Многодетната майка смята, че реакцията й в онзи период е била емоционална и импулсивна. „Бях много наранена и започнах да говоря остро. После се запитах защо го правя“, споделя тя, като признава, че по-късно е осъзнала грешките в собственото си поведение. „Аз съм такава – избухвам веднага. Това беше моя грешка.“



Въпреки трудните преживявания тя подчертава, че в живота й има и стабилни, доказани приятелства, които са останали постоянна опора. Сред тях са Златка Райкова и Зорница Линдарева, които определя като част от най-близкия ѝ кръг. „Много трудно се пазят приятелства в тази среда. Аз, Златка и Зорница сме различни, едната попълва другата“, признава изкусителката, явно искайки да каже, че едната допълва другата. „Нито една от тях не ме предаде нито за пари, нито за мъж“ – заключва бившата на Християн Гущеров. Тя не крие, че е имало моменти, в които семейството й е разчитало на помощ от близките си. „Имало е дни, в които хладилникът беше абсолютно празен. Не пожелавам на никого да мине през това нещо. Седяхме вкъщи с майка ми и четирите ми деца и буквално нямаше какво да ядем“, разказва клетницата.

Блондинката се зарича, че вече няма да се снима гола, няма да влиза в скандали с мъже, започнала е да тренира и дори да слуша аудиокниги. Всичко това се случва откакто стана майка. Каква радикална промяна!



Разбира се, не може да мине разговор със Светлана, в който няма намесена астрология. Плеймейтката не крие, че до съвсем скоро всеки ден си е правила астрологични консултации и ги е използва при вземане на решения, включително и в личния си живот. В момента обаче избрала да се дистанцира. „Реших да си дам почивка. Да се отпусна и да видя какво ще се случи, без да питам звезди“, казва Светлана, която иска да се върне към собствената си интуиция. „Искам да правя това, което усещам вътре в себе си“, обяснява тя, като същевременно не отрича напълно влиянието на съдбата. „Когато нещо не е писано, каквото и да направиш, няма как да го промениш.“



Бившата Гонзовица не крие, че в живота най-много я е страх от магии.

„Това нещо мен ме плаши... аз вярвам на тези неща и много ме е страх от такива работи“. Тя разказва, че като била малка кръстникът й починал без да е боледувал и според нея е от магия. Наскоро при разчистване на наследствен дом след починал близък, най-вероятно баща й, попаднала на различни вещи, които й се струват необичайни и трудно обясними. Сред тях най-силно я впечатлява кичур коса, който е бил увит по специфичен начин, както и бележки с неясно за нея съдържание. Това, което видяла, силно я е изплашило.



Бившата гола моделка споделя, че вече е в много добри отношения с Кирил Терзиев, с когато преди няколко години се сдърпа и дори пусна жалба, че я е пребил, но по-късно я оттегли. Според някои най-вероятно Кирил все още понякога й дава пари и спи с нея. Припомняме, че двамата са бивши любовници, а най-вероятно и настоящи, които се виждат от време на време.

Василева не пропусна да се оплаче от Християн Гущеров, който не се явява на бракоразводните дела и така двамата все още са женени. Гущеров не се интересувал и от две от децата – по-малките Валентина и Кристиян-Валентин, които са кръстени на родителите на Светлана. Шишкото се срещал само с Анелия-Добромира и Добромир. „Той не се грижи за децата. Вижда само Ани и Доби, когато те са при неговата майка. Не е виждал Валентина и Криси, откакто сме се разделили вече втора година. А никога не ми е помогнал за каквото и да е било, по никакъв повод, но пък жив и здрав да е. Когато всичко ти е поднесено на готово, не можеш да цениш парите. Когато не уважаваш парите, те не уважават теб. Харчиш пари, дадени от баща ти, после продаваш имоти... и така се стига дотам. Аз също съм харчила, защото не съм знаела историята. Винаги съм мислела, че той работи, има фирми, а накрая се оказва друго“ - оплака се блондинката. Но кой ли й вярва, че за 6-7 години брак не е знаела, че мъжът й не работи, а харчи парите на татко си.



„Не искам да влизам в подробности и да обиждам никого. Говорим за хора, които имат възможности и после изведнъж нямат. Трябва да знаеш как да цениш парите и как да работиш с тях. Хубаво е да имаш пари, но трябва да знаеш как да ги управляваш и развиваш. Иначе падаш в дъното” – философства бившата еротична моделка, визирайки Християн, който докато имаше пари беше най-грижовния „мечо”, както галено го наричаше, а след като фалира стана най-лошият.



Към края на разговора Светлана споменава, че съвсем скоро ще пусне своя марка с витамини и пробиотици. За теглото и формата си подчертава, че се стреми да поддържа добра физическа форма чрез тренировки и активен начин на живот. Отхвърля крайните хранителни режими и заявява: „Аз съм от хората, които много обичат да си похапват... без сладко не мога“. До преди няколко месеца гордо се хвалеше как гладува по 18 часа и яде само в 6-часов прозорец, как никога не влизала във фитнес зала, а сега изведнъж забрави какво е говорила и смени версията си, типично за Светлана!