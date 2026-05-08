За първи път: Мис България показа, че има мъж до себе си! Обясни му се в любов

Десетки рози, подредени в пищна аранжировка, достойна за романтичен филм. И послание, което е още по-красноречиво: „Being a loved woman is always in style“ (в превод: „Да бъдеш обичана жена, винаги е на мода“).

Да, Мис България Венцислава Тафкова определено привлече вниманието на последователите си с любовното стори, което публикува преди часове, пише Intrigi.bg.

И макар да не посочва име, нито лице, за мнозина вече няма съмнение - в живота на Тафкова се е появил специален мъж и певицата го обяви по възможно най-романтичния начин.

Вместо типичното хвалене с лукс или подаръци, красавицата демонстрира нещо много по-силно – че една жена сияе най-много, когато е обичана.

Любопитното е, че красавицата винаги е пазила личния си живот в абсолютна мистерия. За разлика от много популярни дами, които сменят половинките си през социалните мрежи, Венцислава никога не е коментирала публично личния си живот, нито официално се е показвала с мъж до себе си.

И този път нотката на загадъчност остава – кой е щастливецът засега е мистерия.

Тези дни Тафкова привлече внимание и с друга своя изява – първия AI филм „Легендата за Армира“, зад който стои и като продуцент. В продукцията Мис България влиза в ролята на дъщеря на тракийски владетел, а проектът вече предизвиква сериозен интерес онлайн.

Изглежда, че пловдивската амбиция все по-уверено разширява присъствието си отвъд модните и светските среди – между музиката, киното и мистериозния си личен живот.