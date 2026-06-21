Заточват в комуна сина наркодилър на Атанас Бобоков

Божидар Бобоков, 19-годишният син на олигарха от Русе Атанас Бобоков, ще постъпи за лечение в частната клиника за нарко, алкохолно и хазартно зависими лица „Моодист“ в турския мегаполис Истанбул, научи „Уикенд“ от доскорошни съученици на милионерския син от частното столично училище „Свети Георги“.



Божидар ще постъпи за лечение в наркокомуната в Истанбул в началото на юли по настояване на своя баща Атанас и ще прекара поне един месец в частната психиатрична болница, където ще бъде подложен на електро-конвулсивна терапия – иновативен метод за борба с наркотиците и други пороци.

Лечението на 19-годишния младеж ще струва на заможния му татко около 25 000 евро, а докато е пациент на болницата за борба със зависимостите, Божидар няма да може да използва мобилен телефон и интернет.

На 15 януари т.г. милионерският наследник Божидар Бобоков беше



арестуван с много дрога в зимния курорт Пампорово -



122 грама марихуана. Първоначално от прокуратурата в Смолян обявиха, че количеството на намерената лека дрога е 384,46 грама, но впоследствие се оказа, че останалите над 250 грама марихуана са открити у друг младеж, с когото Бобоков-младши е имал наркосреща на паркинга пред хотел „Евридика“ в Пампорово.

Марихуаната беше открита на задната седалка на джипа „Киа Спортидж“ на Божидар при претърсване на возилото, извършен от местни полицаи. Ченгетата отрекоха да са дебнели специално сина на Атанас Бобоков, проверили го, тъй като видели по време на обход, че 19-годишният младеж пуши марихуана.

Синът на Атанас Бобоков прекара 72 часа в арестантската килия, а Окръжната прокуратура в Смолян му повдигна обвинение за търговия с наркотици с искане



Божидар да бъде осъден на 5 години затвор,



тъй като по разследването бяха събрани данни, че младежът е търгувал с марихуаната, продавайки я на дребно.

На 28 май т.г. обаче, съда се смили над милионерския син и му даде 10-месечна условна присъда с три години изпитателен срок заради това, че е държал с цел разпространение наркотични вещества. При положение, че в следващите 36 месеца Божидар отново бъде спипан с наркотици, 10-месечната му условна присъда автоматично се превръща в ефективна.

Делото за наркотици срещу Божидар Бобоков ще се запомни и с отказ на прокуратурата да разпореди претърсване на имението на баща му Атанас в София, въпреки придобита оперативна информация, че там младежа укрива огромно количество марихуана. Според обвинителния акт на прокуратурата, завършил с условна осъдителна присъда, Божидар закупил от неустановено по делото лице около 125 грама марихуана, която



разпределил в множество различни опаковки



с цел да ги разпространи под формата на продажба на различни лица на територията на зимния курорт Пампорово. Наказателното производство срещу Бобоков – младши приключи с краен съдебен акт на 28 май 2026 г., който е окончателен и влезе в сила незабавно, без да подлежи на обжалване.

Доскорошни съучеици на Божидар, който това лято завърши средното си образование в най-скъпото частно училище в София „Свети Георги“, признаха пред „Уикенд“, че милионерския син е трайно пристрастен към леката дрога и че освен да търгува с нея, системно я употребява. Това обаче станало ясно на баща му Атанас едва след задържането му като наркодилър на Пампорово.

Арестът в зимния курорт беше втори за Божидар Бобоков в рамките само на месец и половина. На 1 декември м.г. късно вечерта той беше арестуван заедно с още младежи заради



участие в масовите безредици в центъра на София



при провеждащото се протестно шествие срещу правителството на Росен Желязков. Тогава милионерският наследник беше закопчан пред банков офис на бул. „Дондуков“ в близост до потрошен от протестиращите партиен офис на ГЕРБ, а от МВР обявиха, че Божидар е бил сред хулиганите, които са палили контейнери за смет и са ги блъскали към служителите на реда.

Божидар Бобоков прекара 48 часа в арестантска килия, след което беше освободен от съда с най-леката мярка за неотклонение - подписка. Наследникът на олигарха Атанас Бобоков все пак се сдоби с обвинение по член 5 от наказателния кодекс за хулигански действия на обществено мероприятие, което според закона се наказва със затвор до 2 години. Тогава баща му публично го защити и обвини МВР, че е създало внушение, че синът му бил човека с 30 000 лева, задържан по време на протестите.

„Синът ми не е плащал на никого, за да се бунтува срещу правителството, той е имал само 20 лева в джоба си, когато са го задържали. Сигурен съм, че са го арестували заради фамилията, която носи“, обяви Атанас Бобоков.

Братята Атанас и Пламен Бобокови са собственици на „Приста ойл“ и завода за акумулаторни батерии „Монбат“, както и на още куп предприятия. Заради тях през 2020 г. беше арестуван съветника на Румен Радев и бивш МВР шеф Пламен Узунов, който беше обвинен в търговия с влияние. В рамките на разследването спецченгета влязоха в сградата на „Дондуков“ №2 на 9 юли 2020 г. и това принуди Румен Радев да вдигне юмрук и да поведе избухнали срещу тогавашния главен прокурор Иван Гешев протести.

В края на месец май 2020 г. Атанас и Пламен Бобокови бяха обвинени, че дирижират



схема за незаконно загробване на отпадъци



чрез фиктивни дружества, които са имали отношения с дъщерната фирма на компанията им „Монбат“ – дружеството „Монбат Рисайклинг“. Атанас Бобоков и бившият заместник-министър Красимир Живков бяха посочени като ръководители на организирана престъпна група и обвинени, че за период от около 5 години са извършили престъпление по служба, лъжливо документиране, незаконно загробване и превоз на отпадъци.

Делото „Боклукгейт“ обаче на два пъти беше прекратявано и връщано на прокуратурата заради нарушения във внесения обвинителен акт и до ден днешен нямат присъди по шумното дело.