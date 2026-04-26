Жана Бергендорф зарязана от женското гадже

На Жана Бергендорф не й върви в любовта. Цял живот удря на камък с мъжете, а след като миналата година обърна резбата, се оказва, че май и в жените положението е същото. Гаджето лесбийка на певицата напоследък е опасно близка с друга популярна дама. В същото време звездата направи драстична промяна във външния си вид – острига косата си почти до кожа, което може да е знак за дълбоки душевни терзания.

Талантливата и харизматична, но абонирана за скандалите Жана направи голяма изненада на феновете си миналия уикенд. Тя се появи на участие в столичен клуб, остригана почти до кожа. Тази нестандартна „прическа” силно впечатли всички в заведението и те се втурнаха да снимат Бергендорф и да публикуват клипове в социалните мрежи. Хората се чудят какво може да е провокирало промяната. Някои предположиха, че косата на могъщото гласище капе и се е наложило да е остриже, за да подсили косъма. Други решиха, че може би цели да привлече интерес към себе си, остригвайки се като Шиниъд О’Конър. Не липсваха и поддръжници на идеята, че на Бергендорф й е омръзнало да се занимава с прическата си, затова е решила да обърне гръб на суетата и да ходи с гола глава. Възможно е обаче промяната на външния й вид да е знак за дълбоко душевно страдание. От доста време певицата не е показвала снимки с любимата си – Светослава Петкова. Двете май вече не са заедно.

В последно време Жана се движи сама и се е отдала изцяло на работа и благородни каузи като например защита на животните. В същото време Светослава, с която допреди Нова година бяха щастливо влюбени, е напълнила мрежата със свои снимки с друга жена. Това е популярната сред чалга звездите гримьорка Джулия Ангелова. Двете са били заедно на Великден, а Жана не се вижда в компанията им. Светослава и Джулия са пътували зад граница и за християнския празник, и миналия месец, когато са публикували много общи снимки от Виена. От месец март насам изглеждат неразделни. Човек може да види общите им снимки от ресторанти, сладкарници, кафенета, културни забележителности, дори от демонстрация, свързана със защита на животните, което е основна кауза за Петкова. Тя не е обявила официално дали има връзка с Ангелова, но двете изглеждат като залепени една за друга и човек лесно може да реши, че няма как да са „просто приятелки”.

През цялото време, докато Станислава публикува снимки в Джулия, Жана се е съсредоточила в своята музика и участията си в родните клубове. Тя се е отказала от дългите екстеншъни в косата си и ярките цветове, в които от години я боядисва. В момента е толкова ниско остригана, че кожата на темето й прозира под косата и няма върху какво да сложи боята. Подобна е прическата на Станислава, само че сантиметър или два по-дълга. Тя боядисва малкото си коса, докато Белгендорф е оставила своята в естествения си цвят. Явно не й се занимава с прически – в актуалния си стайлинг няма нужда даже да се реше. Още със ставането от сън косата й е готова за участие.