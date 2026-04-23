Жени Живкова подкара автомобил на цената на апартамент (Папарашки снимки)

Внучката на Тодор Живков — Жени Живкова — кара автомобил, чиято цена е колкото на един апартамент. Дизайнерката беше заснета от папараци на „Ретро“ да пристига с луксозен автомобил за участие в bTV модно събитие. Тя беше зад волана на ново BMW X5 от последно поколение.

Автомобилът на Жени Живкова е един от най-популярните луксозни SUV модели в света. Той комбинира висока проходимост, мощни двигатели и множество съвременни технологии и комфортни екстри от най-висок клас. Подобна конфигурация може да достигне цена от над 150 000 евро, в зависимост от оборудването — сума, с която в София може да се купи малък апартамент. Този тип автомобили се притежават от ограничен кръг хора заради високата си цена и скъпата поддръжка и се възприемат като символ на луксозен статут.

Жени Живкова бе забелязана да паркира на служебния паркинг на телевизията, където очевидно е възприемана като специален гост и ВИП персона. Тя беше облечена в спортно-елегантен стил — бяло палто и сини дънки. Освен дамската си чанта, носеше червена платнена торба за покупки и ултраскъпа колекционерска чанта за лаптоп от „Диор“.