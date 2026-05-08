Зуека отсвири „Капките“: Няма да участвам във финала

"Няма да участвам във финала на "Като две капки вода". Моите колеги са успешни и без мен, много ги обичам."

Това каза любимецът на народа Васил Василев-Зуека, когото скоро ще видим в България.

61-годишният актьор, който вече се изявява като талантлив художник, има изложба в Пловдив от 9 до 15 май в галерията на покойния Кольо Карамфилов - U PARK в Пловдив.

Мотото, под което ще се осъществи тя, е "Аз, клоунът".

Първоначалната идея на Зуека била изложбата да се казва "Аз, човекът", но когато видял всичките 20 рисувани картини, осъзнал, че заглавието може да се промени.

Преди пет години, когато за първи път направи изложба, актьорът отново избра Пловдив и същата галерия при добрата си приятелка Радост Коцева. Тя премина със супер успех и продадени картини.

С днешна дата Зуека отново е решил да започне с изложбите от Пловдив, а след това смята да дойде отново и в столицата.

Само преди ден Васил Василев натовари сина си Стефан, съпругата Ани, любимото куче Скариньо и пет от платната за изложбата на пикапа и всички заедно се качиха на ферибота, за да се приберат в родината. Останалите 15 картини вече ги чакаха на кораба опаковани и готови за отплаване.

"Денят ми е прекрасен в Испания. Чувствам се на мястото си. Синът ми ходи на училище, аз се разхождам, спокоен съм, в момента не ми липсва нищо", казва актьорът.

За първи път от много години той изглежда понапълнял, пуснал и брада и постоянно се усмихва.

"Така е, чувствам се спокоен, това е най-важното за мен и семейството ми в момента", казва 61-годишният Василев.

Два дни преди завръщането му в България рожден ден имаше и дъщеря му Девина, която е тръгнала по стъпките на Зуека. "Тя рисува прекрасно и се радвам, че с нейни колеги заснеха пълнометражния филм "Всички момичета". Работи и по други проекти и е дипломант по кинорежисура от НБУ, департамент "Кино, реклама и шоубизнес", щастлив е за дъщеря си Зуека.

Докато е в София, актьорът ще се види и с колегите си от "Като две капки вода". В момента те са в трескава подготовка за грандиозния финал на шоуто, който ще е в "Арена 8888" на 18 май.

Миналата година Зуека, или Зузи, както го наричат Рачков и Геро, бе атракцията на финала на "Капките".

Той бе и водещ на шоуто.

Зуека се щракна пред ферибота Снимка: фейсбук

"Оказва се, че четири години не са кратък срок. Колкото и кратко да изглежда времето, си забравил много неща. Има един трепет за това дали ще се справя на стадиона. Разчитам на колегите си, които са огромен екип и ще ми помагат за всичко. Реално ще имаме само една репетиция, преди да изляза на сцената. Не ме притеснява броят хора, които ще бъдат там. За мен това няма значение - ангажиментът е един и същ, независимо дали те гледат двама, трима, десет или 40 хиляди. Има неща, с които човек трябва да се съобразява, но в крайна сметка това е част от професионализма", категоричен бе той преди началото на предаването.

Както се разбра по-късно, притесненията му са били излишни, тъй като всичко мина по мед и масло.

Зуека и днес е категоричен, че е намерил своето място в Испания, както и неговият син, и не възнамерява да се завръща в телевизията.

"Когато промениш коренно живота си, както го направихме ние, е трудно да говориш за завръщане. Като всеки актьор и аз съм суетен, но в един момент си дадох сметка, че трябва да потисна това в името на 12-годишния си син. Реших да погледна живота през неговите очи. Сега имам ново професионално предизвикателство и това са моите картини. Интересно ми е буквално да откривам топлата вода, защото, въпреки че рисувам от малък, това е един свят, който се опитвам да откривам сам - без преподаватели. А това е много трудно. Доверявам се на своя критерий, изграден през последните 35-40 години. Така че, ако на мен не ми харесва дадена картина, не я пускам. Оставям я да отлежи и я поправям. Моите картини са театрални. Самият начин, по който формирам идеята си, преди да почна да рисувам, е действеният сценарий, който правим в театъра", казва Зуека.

Във всичките изложби на актьора винаги човекът с главно "Ч" е бил най-важен. Човекът на 21 век. Човекът, когото политиците вкараха във време, за което не е подготвен. Съвременният човек е поставен в ситуация, в която не е неговото време. Нито технологично сме на правилното място, нито сме в златните 90-те, когато всички работеха заедно за прогреса и мира. В момента светът е нестабилен. Но човекът навсякъде е един и същ. Испанците са като нас, германците - също. Но те са поставени в други обстоятелства и реагират по различен начин", казва актьорът.