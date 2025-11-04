Звезда от "Татковци" с ново гадже (Снимки) Стефани Ивайло е на романтична ваканция в Милано https://hotarena.net/laifstail/zvezda-ot-tatkovci-s-novo-gadzhe-snimki HotArena.net

Истински любовен романс завладя една от звездите на култовия сериал "Татковци". Сладката актриса Стефани Ивайло, влязла в ролята на адвокатката Еми, си хвана гадже.

За връзката им разбираме от кадри, споделени от Стефани в инстаграм. Снимките са от романтична почивка в световната столица на модата - Милано. В поредицата от фотоси артистката заснема величествената Миланска катедрала - символ на история и изкуство. Измежду картинките виждаме и актрисата в обятията на мистериозен кавалер, който нежно я целува по челото. Мъжът показва само единия си профил и трудно бихме разкрили самоличността му. По прошарената му коса обаче личи, че вероятно е по-възрастен от половинката си.

През септември двойката бе и на друго пътешествие - този път в родината. Тогава те посещават Международния фестивал за историческо документално кино, който се провежда в Бургас. Там те се потапят в творческа енергия и романтични моменти около морския бряг.

Стефани и Буков в "Татковци"/ Снимки: Би Ти Ви

Талантливата Стефани доби популярност преди 4 години в сериала "Татковци". Красавицата впечатли зрителите с образа на Еми - адвокатка в кантората на Александър Костов, в чиято роля влезе Филип Буков. Героите заформиха страстна афера, която обаче остана само на малкия екран. Към днешна дата Стефи и Филип са приятели, съдейки по факта, че се следват в социалните мрежи.

Стефани Ивайло си партнира с Китодар Тодоров в "Жълт олеандър"/ Снимка: Би Ти Ви

Освен в "Татковци" артистката, която е и художник, участва в комедийния трилър "Жълт олеандър". В него се превъплъщава в изкусителката Йоана - половинката на проф. Бранимир Китов, изигран от Китодар Тодоров.