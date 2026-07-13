Антон Порязов изненада сираче за рождения му ден

Най-щастливият си рожден ден празнува момичето, което преди година променя живота на актьора Антон Порязов, пише България Днес.

Деси Лучева, заради която даровитият артист превръща помощта за деца без родители в своя лична кауза, навърши 15 години в неделя с огромна торта, подаръци и обещание за незабравима седмица, изпълнена с приключения в София. Това е четвъртата благотворителна инициатива, която артистът организира за децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Карлово.

Всичко започва преди година с едно съобщение в социалните мрежи. Деси, която тогава гледала сериал с участието на Антон Порязов, решава да му пише. В разговора помежду им момичето признава, че живее в дом за деца, лишени от родителска грижа. Оттогава помощта за децата от дома Тони превръща в своя лична мисия.

„Вчера едно от момиченцата - Деси, навърши 15 години. Тя е причината да започна да помагам на Дома за деца, лишени от родителска грижа, в града на Левски“, разказа Порязов. Заедно с една от най-близките си приятелки - Кристина Добрева, той заминава за подбалканското градче, за да направи празника на момичето незабравим.

„С Криси дойдохме, за да зарадваме дечицата. Освен подаръци за всички сме взели и торта от София“, споделя актьорът. Голямата изненада обаче тепърва предстои. След празника Деси ще пътува за столицата, където ще прекара цяла седмица далеч от всекидневието в дома.

„Криси ще я вземе за една седмица в София. Подготвила е много изненади и забавления за нея“, разкрива още Порязов пред нашия екип. До рожденичката през цялото време ще бъде Кристина Добрева. Софиянката е финансов директор в международна IT компания, чиято работа я отвежда по различни точки на света. Днес обаче е поела в съвсем различна посока и се е посветила на работата с хлапета като детски психолог. Лъчезарната хубавица ще покаже на Деси най-красивите места в столицата и ще се погрижи празничната седмица да остане един от хубавите спомени в живота й.

На Коледа миналата година Антон Порязов дари всички приходи от стихосбирката си „Из душата на едно момче“ - над 2300 лева - за дома. Малко след това изпълни и едно от най-големите желания на децата, като ги заведе на екскурзия в София. За много от тях това бе първо посещение в столицата, първи театър, първа разходка из центъра и първа среща с места, които дотогава познавали само от снимки. Всички инициативи се финансират със средствата, събрани от продажбите на стихосбирката му.