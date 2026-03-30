„Balkan Open Door“ превърна София в международна сцена за мода, култура и идентичност

На 27 март София бе домакин на едно от най-значимите модни събития в региона – „Balkan Open Door“, което се проведе в TENTA – една от най-модерните локации за събития в столицата.

„Balkan Open Door“, с организатор International Fashion Connection Group (IFC Group) е част от Code Fashion Runway – българската седмица на модата, организирана от Code Fashion TV.

Събитието се реализира по инициатива на Мила Захариева - президент на IFC Group, в партньорство с Мария Бонева – собственик на Code Media Group. “Balkan Open Door” е утвърден формат, който свързва модата, изкуството и културната идентичност на Балканите в една обща платформа.

Вечерта се превърна в истински спектакъл, в който модата надскочи граници и събра Балканите в общ творчески ритъм.

На подиума дефилираха дизайнери от Балканския регион, всеки от които представи своя уникален почерк и интерпретация на съвременната мода.

България беше представена от модния бранд “Terry’s Fashion Style” с дизайнер Тери Караиванова, Турция – от “Altinyildiz Classics”, Сърбия – от “Anny STYLE: Noir Code” с дизайнер Ana Pantić Račić, Черна гора – с “Shift Studio” на дизайнера Ana Krgovic и “Sanela Design” на Sanela Djokovic, Албания – с бранда “SArté” на Sarita Gjini, Северна Македония – от Stefanija Naseska, дизайнер на едноименния бранд, както и Косово – с “Etnik Shala”, с дизайнер Etnik Shala.

Събитието бе уважено от Н. Пр. г-жа Бръндуша Предеску - посланик на Румъния, Н. Пр. г-жа Инид Мило - посланик на Република Албания, както и представители на дипломатическите и търговски мисии на държавите от Балканския регион.

Колекциите очертаха богата и многопластова картина на балканската мода днес – от минимализъм и съвременна елегантност до смели концептуални решения и модерни интерпретации на традиционни мотиви. Всеки дизайнер разказа история – за идентичност, културно наследство и новото поколение творци, които преосмислят модата като език на региона.

Силно присъствие в концепцията на събитието има и новосъздадената платформа “Fashion and Art Hub – Balkan Open Door” – Sofia, международна организация, която цели да насърчава културния обмен чрез мода и изкуство. Хъбът обединява дизайнери, творци и артисти от Балканите, създавайки пространство за колаборации, развитие и международна видимост.

С всяко свое издание „Balkan Open Door“ засилва връзките между творците от региона – място, където модата и изкуството не просто се показва, а се преживява. Събитие, което отваря врати – към нови идеи, нови естетики в едно по-свързано балканско творческо бъдеще.