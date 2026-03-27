„Balkan Open Door" стартира с официална пресконференция в хотел InterContinental Sofia

С официална пресконференция в хотел InterContinental Sofia стартира международното модно събитие „Balkan Open Door" - част oт Code Fashion Runway - българската седмица на модата, организирана om Code Fashion TV. Събитието ce реализира по инициатива на International Fashion Connection Group c президент Мила Захариева, в партньорство с Мария Бонева - собственик на Code Media Group и създател на единствената телевизия за мода в България.

На пресконференцията, президентът на IFC, г-жа Мила Захариева, официални обяви, че „Balkan Open Door" утвърждава своята концепция с нова международна платформа “Fashion and Art Hub - Balkan Open Door” - международна организация за културен обмен чрез мода и изкуство, обединяваща дизайнери и творци om Балканите в обща сцена за творческо изразяване, идентичност и съвременен прочит на културното наследство на региона.

В рамките на пресконференцията бяха представени участващите брандове om България - “Terry’s Fashion Style” с дизайнер Тери Караиванова, Турция - “Altinyildiz Classics”, Сърбия - “Anny STYLE: Noir Code” с дизайнер Ana Pantić Račić, Черна Гора - “Shift Studio с дизайнер Ana Krgovic, Албания - “SArté” с дизайнер Sarita Gjini, Северна Македония - “Stefanija Naseska”, едноименния бранд с дизайнер Stefanija Naseska, Черна гора - “Sanela Design” с дизайнер Sanela Djokovic, и Косово - Etnik Shala, дизайнер на едноименния бранд “Etnik Shala”.

Всеки дизайнер бе представен пред медиите, придружен от модел, облечен в негов имиджов тоалет - визуално въведение ком колекциите, които ще бъдат представени днес от 19:30 часа в рамките на вечерния ревю-спектакъл на територията на популярното място за арт събития “TENTA”….

Сред участниците са утвърдени и развиващи се имена от региона, които представят разнообразие от стилове - om съвременна елегантност и концептуален дизайн до интерпретации на традиционното културно наследство.

“Balkan Open Door” е символ на отворените балкански врати, през които преминават и обединяват, култура, изкуство и творчество в общ емблематичен формат.