Бившият годеник на Анелия се ожени тайно

Хазартният бос Любомир Захаринов се ожени тайно за любимата си Кристина, узна само „Уикенд”.

Двамата са сключили брак на малка и дискретна церемония, далеч от любопитните погледи на медиите. Сватбата е била в тесен кръг, само с най-близките им хора. Новината идва година след като Захаринов стана баща за трети път и за първи от Кристина – през февруари 2025 г.

Раждането на детето очевидно е заздравило връзката им и е довело до следващата логична стъпка в отношенията им. Според хора от обкръжението им, двамата са изключително щастливи заедно и се радват на спокойствие и хармония в семейния си живот. Припомняме, че Любомир имаше връзка с фолк певицата Анелия, като дори й предложи брак и бяха сгодени, но й изневери и двамата се разделиха. Няколко месеца по-късно хазартният бос, собственик на „Алфа уин”, живееше с новата си, която бързо забременя от богаташа.